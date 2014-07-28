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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1573157415751576
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:13

  SAndriy1 написав:
  freeze написав:По конкурсу - подавляющее большинство не поймало тренд на укрепление гривны.

Чудны дела твои, Господи /c/

Чем крепче курс, тем хуже торговля. Давно проверено. Моя головная контора снизила количество импортируемого товара по сравнению с зимой, самым плохим сезоном, на 30 процентов, и это в самый обычно хороший летний сезон.

Хочу девальвацию. Нужна прибыль. Пускайте ракету.


Просили? Ловите))))

Ловить пока нечего. Ракету только разогревают ( и то не факт). :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:15

SAndriy1
Если не секрет, чем торгуете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:27

  Alex2007 написав:
  Очкарик написав:
  Alex2007 написав:Вчера в "ВалютномРынкеДС"
писал


хоть ссылочку для почитать можно?


в общем-то ничего особенного не придумал
viewtopic.php?p=4715074#p4715074
- своих гривень мало, решил на ЭВМ посчитать государственные валютные ценности :mrgreen:
так и возникли пара вопросов.

Читал Ваш пост.
На эту же тему интересен пост zzzzzz https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4716640#p4716640 и сегодняшняя ссылка https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ten-rossii-kto-i-zachem-skupaet-ukrainskie-dolhi-3885163.
Правда, по ссылке удивила фраза:
В бюджете 2019 года финансирование казны за счет привлечения внешних долгов заложено на уровне 73,68 млрд грн.

Откуда 73,68, когда в таблице, приведенной zzzzzz цифра вдвое больше - 143,9 млрд. грн (да и Вы привели такую же)?
К вопросу о потолках по этой же ссылке ещё одна интересная фраза:
Станет ли это поводом для Минфина чуть притормозить в части распродажи облигаций, будет ясно уже через неделю, в ходе очередного аукциона.

Эти цифры не догма и не обязательны к соблюдению Минфином?
Может, имеется ввиду превышение заимствований над погашениями?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:42

  ЛАД написав:SAndriy1
Если не секрет, чем торгуете?

Окна и двери своего производства и не своего, стройматериалы, некоторые виды строительных работ
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:05

Курси на 15:00 31.07:

https://obmen.lviv.ua/  25,10
https://obmenka24.kiev.ua/  25,15
https://obmenka.od.ua/  25,25
https://obmenka.kharkov.ua/  25,23
https://obmen.dp.ua/  25,15
https://obmenka.vinnica.ua/  25,20
https://obmin.chernivtsi.ua/  25,00
http://obmen.zaporizhzhe.ua/  25,25
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 25,10
Середнє значення 25,1589

Вітаю 10/9/9 з заслуженою перемогою!
Нехай Вас не бентежить абсолютна похибка. Ви - єдиний, хто правильно спрогнозував напрямок руху курсу. А його теперішнє значення можна було вгадати лише випадково.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Поздравляю победителя и призеров!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Вітаю,10/9/9.
На 15 серпня-25,6.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:32

Зображення

Поздоровляємо переможців ІІ етапу конкурсу за ІІІ квартал 2019!

І місце - 10/9/9, похибка 67 копійок
ІІ місце - Faceless, похибка 91 копійка
ІІІ місце - freeze, похибка 94 копійки

Прогнози на наступний етап - до кінця п"ятниці
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:24

  ЛАД написав:
  Alex2007 написав:
в общем-то ничего особенного не придумал
viewtopic.php?p=4715074#p4715074
- своих гривень мало, решил на ЭВМ посчитать государственные валютные ценности :mrgreen:
так и возникли пара вопросов./quote]
Читал Ваш пост.
На эту же тему интересен пост zzzzzz https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4716640#p4716640 и сегодняшняя ссылка https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ten-rossii-kto-i-zachem-skupaet-ukrainskie-dolhi-3885163.
Правда, по ссылке удивила фраза:
В бюджете 2019 года финансирование казны за счет привлечения внешних долгов заложено на уровне 73,68 млрд грн.

Откуда 73,68, когда в таблице, приведенной zzzzzz цифра вдвое больше - 143,9 млрд. грн (да и Вы привели такую же)?
К вопросу о потолках по этой же ссылке ещё одна интересная фраза:
Станет ли это поводом для Минфина чуть притормозить в части распродажи облигаций, будет ясно уже через неделю, в ходе очередного аукциона.

Эти цифры не догма и не обязательны к соблюдению Минфином?
Может, имеется ввиду превышение заимствований над погашениями?


Честно говоря, я уже и сам запутался в єтих займах.
Я так понимаю 73-74 млрд - это цифра между общими плановыми привлечениями 345+ и общими погашениями - 272 и в принципе она сама по себе не представляет особой ценности и по ней допускаются некоторые отклонения. Но если требуется больше привлечь или больше отдать, то это, вероятно, уже должны быть изменения в бюджете. а меньше привлечь или отдать - всегда пожалуста.

А так, фактически большая часть привлечений сделана по каналу внутренних привлечений (уже выходит явно больше 250 млрд вместо запланированных 202) и продолжает идти дальше (фактически уже за счет статьи "зовнішніх запозичень"). Видимо эти действия допустимы без формальных изменений закона.

Под "внешними привлечениями" очевидно изначально планировались залютные поступления от мвф и компании. Но видимо поняли, что их не будет в этом году, и решили пользоваться моментом пока другие дают. Ну и плюс Гройсман в сентябре успешно отчитается о 100% выполнении плана займов, как же без этого :D .

В любом случае если так получится, что к концу года дело будет идти к "транш наш" именно в ЭТом году - то придется менять бюджетный показатель займов под это дело. Но это дело техники.

Главное сейчас (пока не будет работоспособной коалиции, в течение пары месяцев) не превышать 345 млрд "запозичень". Хотя у нас, если Конституцию не особо соблюдают, то Закон о Бюджете 2019 не соблюсти - "это не страшно" - нерезиденты стоят в очереди и просють :lol:

ПС. И думаю, что если в этом году удержат курс в обычных пределах, то в следующем году может быть уже нашествие депозитчиков физиков в овгз - щас куплю овгз, а потом "жене сапоги" :lol: . Особенно в рамках "диджитализации" - в привате например откроют обычным людям вариант ОВГЗ на тыщу гривень (кстати, помнится, обещали еще в прошлом году упростить вход "одним кликом"), не вставая с кресла - очень немало может получиться в сумме. Еще раз покажут фильм Слуга Народа, где людям предлагалось скинуться на долги .....)))
Вот только такая ситуация может с еще большей вероятностью закончиться крахом для этих бедолаг с условной тыщей, так как их и оттымеют по полной, те кто "тестировали" механизм овгз в прошлом году, "автивно вкладывает" в этом.... :? И дело тут даже не в самих бедолагах, а то что к следующему году может накопиться еще больше "отложенного негатива" или по другим причинам... Так система устроена - самовыравниваться. Если были б адекватные проценты (2-5%) - то в целом не беда, но когда 15-18% (пусть даже в следующем году 13-15%) - это много и заставляет задуматься. В этом году вряд ли что-то плохое будет, а в последующие года риск залета курса на сумму этих накопленных процентов и выше возрастает очень сильно.
Alex2007
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