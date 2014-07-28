Додано: Сер 31 лип, 2019 17:24

ЛАД написав: Alex2007 написав:

в общем-то ничего особенного не придумал

viewtopic.php?p=4715074#p4715074

- своих гривень мало, решил на ЭВМ посчитать государственные валютные ценности

так и возникли пара вопросов./quote]

Читал Ваш пост.

На эту же тему интересен пост zzzzzz https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ten-rossii-kto-i-zachem-skupaet-ukrainskie-dolhi-3885163 .

Правда, по ссылке удивила фраза:

В бюджете 2019 года финансирование казны за счет привлечения внешних долгов заложено на уровне 73,68 млрд грн.

Откуда 73,68, когда в таблице, приведенной zzzzzz цифра вдвое больше - 143,9 млрд. грн (да и Вы привели такую же)?

К вопросу о потолках по этой же ссылке ещё одна интересная фраза:

Станет ли это поводом для Минфина чуть притормозить в части распродажи облигаций, будет ясно уже через неделю, в ходе очередного аукциона.

Эти цифры не догма и не обязательны к соблюдению Минфином?

Может, имеется ввиду превышение заимствований над погашениями? в общем-то ничего особенного не придумал- своих гривень мало, решил на ЭВМ посчитать государственные валютные ценноститак и возникли пара вопросов./quote]Читал Ваш пост.На эту же тему интересен пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4716640#p4716640 и сегодняшняя ссылкаПравда, по ссылке удивила фраза:Откуда 73,68, когда в таблице, приведеннойцифра вдвое больше - 143,9 млрд. грн (да и Вы привели такую же)?К вопросу о потолках по этой же ссылке ещё одна интересная фраза:Эти цифры не догма и не обязательны к соблюдению Минфином?Может, имеется ввиду превышение заимствований над погашениями?

физиков

Честно говоря, я уже и сам запутался в єтих займах.Я так понимаю 73-74 млрд - это цифра между общими плановыми привлечениями 345+ и общими погашениями - 272 и в принципе она сама по себе не представляет особой ценности и по ней допускаются некоторые отклонения. Но если требуется больше привлечь или больше отдать, то это, вероятно, уже должны быть изменения в бюджете. апривлечь или отдать - всегда пожалуста.А так, фактически большая часть привлечений сделана по каналу внутренних привлечений (уже выходит явно больше 250 млрд вместо запланированных 202) и продолжает идти дальше (фактически уже за счет статьи "зовнішніх запозичень"). Видимо эти действия допустимы без формальных изменений закона.Под "внешними привлечениями" очевидно изначально планировались залютные поступления от мвф и компании. Но видимо поняли, что их не будет в этом году, и решили пользоваться моментом пока другие дают. Ну и плюс Гройсман в сентябре успешно отчитается о 100% выполнении плана займов, как же без этогоВ любом случае если так получится, что к концу года дело будет идти к "транш наш" именно в ЭТом году - то придется менять бюджетный показатель займов под это дело. Но это дело техники.Главное сейчас (пока не будет работоспособной коалиции, в течение пары месяцев) не превышать 345 млрд "запозичень". Хотя у нас, если Конституцию не особо соблюдают, то Закон о Бюджете 2019 не соблюсти - "это не страшно" - нерезиденты стоят в очереди и просютьПС. И думаю, что если в этом году удержат курс в обычных пределах, то в следующем году может быть уже нашествие депозитчиковв овгз - щас куплю овгз, а потом "жене сапоги". Особенно в рамках "диджитализации" - в привате например откроют обычным людям вариант ОВГЗ на тыщу гривень (кстати, помнится, обещали еще в прошлом году упростить вход "одним кликом"), не вставая с кресла - очень немало может получиться в сумме. Еще раз покажут фильм Слуга Народа, где людям предлагалось скинуться на долги .....)))Вот только такая ситуация может с еще большей вероятностью закончиться крахом для этих бедолаг с условной тыщей, так как их и оттымеют по полной, те кто "тестировали" механизм овгз в прошлом году, "автивно вкладывает" в этом....И дело тут даже не в самих бедолагах, а то что к следующему году может накопиться еще больше "отложенного негатива" или по другим причинам... Так система устроена - самовыравниваться. Если были б адекватные проценты (2-5%) - то в целом не беда, но когда 15-18% (пусть даже в следующем году 13-15%) - это много и заставляет задуматься. В этом году вряд ли что-то плохое будет, а в последующие года риск залета курса на сумму этих накопленных процентов и выше возрастает очень сильно.