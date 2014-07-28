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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 31 лип, 2019 19:27
Очкарик написав:Alex2007
Еще раз покажут фильм Слуга Народа, где людям предлагалось скинуться на долги .....)))
Вот только такая ситуация может с еще большей вероятностью закончиться крахом для этих бедолаг с условной тыщей
Мавроди с завистью смотрит на этот праздник...
А ещё анонс продажи госбанков, открытие рынка земли - не переключайтесь!
Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 20:41
ЛАД написав:
Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает.
Мне никакая земля не светит, но рынок земли должег быть, эту землю в Калифорнию никто не увезет, почему бы ее не продать.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 20:55
Гадаю, тренд не змінився, напрям в бік 24.
Але на чергову дату 24,84.
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