RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1574157515761577
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:27

  Очкарик написав:Alex2007

Еще раз покажут фильм Слуга Народа, где людям предлагалось скинуться на долги .....)))
Вот только такая ситуация может с еще большей вероятностью закончиться крахом для этих бедолаг с условной тыщей


Мавроди с завистью смотрит на этот праздник...

А ещё анонс продажи госбанков, открытие рынка земли - не переключайтесь!

Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13741
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4228 раз.
Подякували: 3906 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ЛАД написав:Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает. :)


Мне никакая земля не светит, но рынок земли должег быть, эту землю в Калифорнию никто не увезет, почему бы ее не продать.
freeze
4
 
Заблокований
Повідомлень: 12401
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3616 раз.
Подякували: 5267 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:55

Гадаю, тренд не змінився, напрям в бік 24.
Але на чергову дату 24,84.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 327
З нами з: 10.09.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1574157515761577
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7235
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8805
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5483
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6090)
31.07.2019 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.