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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 31 лип, 2019 19:27
Очкарик написав:Alex2007
Еще раз покажут фильм Слуга Народа, где людям предлагалось скинуться на долги .....)))
Вот только такая ситуация может с еще большей вероятностью закончиться крахом для этих бедолаг с условной тыщей
Мавроди с завистью смотрит на этот праздник...
А ещё анонс продажи госбанков, открытие рынка земли - не переключайтесь!
Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 20:41
ЛАД написав:
Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает.
Мне никакая земля не светит, но рынок земли должег быть, эту землю в Калифорнию никто не увезет, почему бы ее не продать.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 20:55
Гадаю, тренд не змінився, напрям в бік 24.
Але на чергову дату 24,84.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 21:56
Alex2007
Согласен с viewtopic.php?p=4717244&sid=822a75b400940eef4c6c1e139297a0e0#p4717244
.
Но это смущает:
А так, фактически большая часть привлечений сделана по каналу внутренних привлечений (уже выходит явно больше 250 млрд вместо запланированных 202) и продолжает идти дальше (фактически уже за счет статьи "зовнішніх запозичень").
Закон есть закон и должен бы выполняться. Хотя это и лучше. Но не уверен, что Кабмин без Рады может принимать такие решения.
Может, конечно, они считают покупки ОВГЗ нерезами как внешние заимствования?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:00
ЛАД написав:Alex2007
Согласен с viewtopic.php?p=4717244&sid=822a75b400940eef4c6c1e139297a0e0#p4717244
.
Но это смущает:
А так, фактически большая часть привлечений сделана по каналу внутренних привлечений (уже выходит явно больше 250 млрд вместо запланированных 202) и продолжает идти дальше (фактически уже за счет статьи "зовнішніх запозичень").
Закон есть закон и должен бы выполняться. Хотя это и лучше. Но не уверен, что Кабмин без Рады может принимать такие решения.
Может, конечно, они считают покупки ОВГЗ нерезами как внешние заимствования?
Возможно.
То что идет через ClearStream =внешнее. Тогда в общем-то придраться не к чему.
Если б они как-то детальнее расшифровывали - то было бы замечательно, а так приходится только догадываться.
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Alex2007
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:06
freeze написав: ЛАД написав:
Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает.
Мне никакая земля не светит, но рынок земли должен быть, эту землю в Калифорнию никто не увезет, почему бы ее не продать.
Согласен.
Но вопрос в том, кому, как и на каких условиях её будут продавать.
Кроме того, смущает мнение Qwerty
, что всё уже продано. В этих условиях может быть разгул уголовщины почище 90-х, тем более, при том количестве оружия, кот. гуляет по стране.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:13
ЛАД написав: freeze написав: ЛАД написав:
Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает.
Мне никакая земля не светит, но рынок земли должен быть, эту землю в Калифорнию никто не увезет, почему бы ее не продать.
Согласен.
Но вопрос в том, кому, как и на каких условиях её будут продавать.
Кроме того, смущает мнение Qwerty
, что всё уже продано. В этих условиях может быть разгул уголовщины почище 90-х, тем более, при том количестве оружия, кот. гуляет по стране.
По земле нужно сначала посчитать сколько ее, что государственное, что негосударственное; навести общий порядок в правоохранительных органах и судах; внедрить практику реальной наказуемости за коррупцию. А потом можно открывать рынок земли. А сейчас могут навешать лапши всем на уши, а потом - всё - примут какой-то бред и разгребай потом.
Очень продуманно нужно вести земельную реформу и уж точно НЕ спешить до конца года - когда из пяти оставшихся месяцев года один месяц они будут отдыхать-проходить ускоренный интенсив, второй месяц как первоклассники ходить по коридорам Рады и кушать в столовой, потом работать над бюджетом следующего года, другими важнейшими вопросами и т.д. Лучше не спешить с землей сейчас.
Кофе идешь пить ?
... Че ты замолчал, аааа ? /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
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Alex2007
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