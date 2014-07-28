Додано: Сер 31 лип, 2019 22:13

ЛАД написав: freeze написав: ЛАД написав: Ну, продажа банков ещё не скоро.

А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает. Ну, продажа банков ещё не скоро.А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает.



Мне никакая земля не светит, но рынок земли должен быть, эту землю в Калифорнию никто не увезет, почему бы ее не продать. Мне никакая земля не светит, но рынок земли должен быть, эту землю в Калифорнию никто не увезет, почему бы ее не продать.

Согласен.

Но вопрос в том, кому, как и на каких условиях её будут продавать.

Кроме того, смущает мнение Qwerty, что всё уже продано. В этих условиях может быть разгул уголовщины почище 90-х, тем более, при том количестве оружия, кот. гуляет по стране. Согласен.Но вопрос в том, кому, как и на каких условиях её будут продавать.Кроме того, смущает мнение, что всё уже продано. В этих условиях может быть разгул уголовщины почище 90-х, тем более, при том количестве оружия, кот. гуляет по стране.

По земле нужно сначала посчитать сколько ее, что государственное, что негосударственное; навести общий порядок в правоохранительных органах и судах; внедрить практику реальной наказуемости за коррупцию. А потом можно открывать рынок земли. А сейчас могут навешать лапши всем на уши, а потом - всё - примут какой-то бред и разгребай потом.Очень продуманно нужно вести земельную реформу и уж точно НЕ спешить до конца года - когда из пяти оставшихся месяцев года один месяц они будут отдыхать-проходить ускоренный интенсив, второй месяц как первоклассники ходить по коридорам Рады и кушать в столовой, потом работать над бюджетом следующего года, другими важнейшими вопросами и т.д. Лучше не спешить с землей сейчас.