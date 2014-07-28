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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 31 лип, 2019 19:27
Очкарик написав:Alex2007
Еще раз покажут фильм Слуга Народа, где людям предлагалось скинуться на долги .....)))
Вот только такая ситуация может с еще большей вероятностью закончиться крахом для этих бедолаг с условной тыщей
Мавроди с завистью смотрит на этот праздник...
А ещё анонс продажи госбанков, открытие рынка земли - не переключайтесь!
Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 20:41
ЛАД написав:
Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает.
Мне никакая земля не светит, но рынок земли должег быть, эту землю в Калифорнию никто не увезет, почему бы ее не продать.
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freeze
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Додано: Сер 31 лип, 2019 20:55
Гадаю, тренд не змінився, напрям в бік 24.
Але на чергову дату 24,84.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Сер 31 лип, 2019 21:56
Alex2007
Согласен с viewtopic.php?p=4717244&sid=822a75b400940eef4c6c1e139297a0e0#p4717244
.
Но это смущает:
А так, фактически большая часть привлечений сделана по каналу внутренних привлечений (уже выходит явно больше 250 млрд вместо запланированных 202) и продолжает идти дальше (фактически уже за счет статьи "зовнішніх запозичень").
Закон есть закон и должен бы выполняться. Хотя это и лучше. Но не уверен, что Кабмин без Рады может принимать такие решения.
Может, конечно, они считают покупки ОВГЗ нерезами как внешние заимствования?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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ЛАД
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:00
ЛАД написав:Alex2007
Согласен с viewtopic.php?p=4717244&sid=822a75b400940eef4c6c1e139297a0e0#p4717244
.
Но это смущает:
А так, фактически большая часть привлечений сделана по каналу внутренних привлечений (уже выходит явно больше 250 млрд вместо запланированных 202) и продолжает идти дальше (фактически уже за счет статьи "зовнішніх запозичень").
Закон есть закон и должен бы выполняться. Хотя это и лучше. Но не уверен, что Кабмин без Рады может принимать такие решения.
Может, конечно, они считают покупки ОВГЗ нерезами как внешние заимствования?
Возможно.
То что идет через ClearStream =внешнее. Тогда в общем-то придраться не к чему.
Если б они как-то детальнее расшифровывали - то было бы замечательно, а так приходится только догадываться.
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Alex2007
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:06
freeze написав: ЛАД написав:
Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает.
Мне никакая земля не светит, но рынок земли должен быть, эту землю в Калифорнию никто не увезет, почему бы ее не продать.
Согласен.
Но вопрос в том, кому, как и на каких условиях её будут продавать.
Кроме того, смущает мнение Qwerty
, что всё уже продано. В этих условиях может быть разгул уголовщины почище 90-х, тем более, при том количестве оружия, кот. гуляет по стране.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:13
ЛАД написав: freeze написав: ЛАД написав:
Ну, продажа банков ещё не скоро.
А вот обещания рынка земли до нового года слегка пугает.
Мне никакая земля не светит, но рынок земли должен быть, эту землю в Калифорнию никто не увезет, почему бы ее не продать.
Согласен.
Но вопрос в том, кому, как и на каких условиях её будут продавать.
Кроме того, смущает мнение Qwerty
, что всё уже продано. В этих условиях может быть разгул уголовщины почище 90-х, тем более, при том количестве оружия, кот. гуляет по стране.
По земле нужно сначала посчитать сколько ее, что государственное, что негосударственное; навести общий порядок в правоохранительных органах и судах; внедрить практику реальной наказуемости за коррупцию. А потом можно открывать рынок земли. А сейчас могут навешать лапши всем на уши, а потом - всё - примут какой-то бред и разгребай потом.
Очень продуманно нужно вести земельную реформу и уж точно НЕ спешить до конца года - когда из пяти оставшихся месяцев года один месяц они будут отдыхать-проходить ускоренный интенсив, второй месяц как первоклассники ходить по коридорам Рады и кушать в столовой, потом работать над бюджетом следующего года, другими важнейшими вопросами и т.д. Лучше не спешить с землей сейчас.
Кофе идешь пить ?
... Че ты замолчал, аааа ? /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
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Alex2007
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Додано: Чет 01 сер, 2019 00:38
15.08 - 26.55
31.08 - 27.01
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:27
Alex2007
Всё верно.
Но вполне может быть, что нехватка финансов настолько остра, что готовы на всё, чтобы получить деньги.
Если это так, то решиться можно не только на быструю продажу земли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:39
Приветствую!
Попробую 26 на 15.08)))
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