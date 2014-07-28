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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:50
25.90 на середину серпня.
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yurko81
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