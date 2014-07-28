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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1575157615771578
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

25.90 на середину серпня.
yurko81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Из аргументов: и так засиделись (западались) уже, ОГВЗ сильно набирать не будут, сезонные факторы типа урожая уже должны действовать
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:56

на середину августа 26.66
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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