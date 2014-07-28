|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
25.90 на середину серпня.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Из аргументов: и так засиделись (западались) уже, ОГВЗ сильно набирать не будут, сезонные факторы типа урожая уже должны действовать
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:56
на середину августа 26.66
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Все же, думаю, на ближайшие пару недель сюрпризы закончились, и серьезно продолжения укрепляжа не будет. С этими мыслями вчера перевел в валюту почти всю свободную гривну.
Такого резкого роста, как вчера, не ожидаю но тренд пока вижу к росту. Потому на середину августа прогноз 25,85
|