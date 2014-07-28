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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
25.90 на середину серпня.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Из аргументов: и так засиделись (западались) уже, ОГВЗ сильно набирать не будут, сезонные факторы типа урожая уже должны действовать
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:56
на середину августа 26.66
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Все же, думаю, на ближайшие пару недель сюрпризы закончились, и серьезно продолжения укрепляжа не будет. С этими мыслями вчера перевел в валюту почти всю свободную гривну.
Такого резкого роста, как вчера, не ожидаю но тренд пока вижу к росту. Потому на середину августа прогноз 25,85
Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:41
На 15.08 - 26,05.
Тоже ожидаю роста, но без фанатизма. Думаю, район 26 - это некий "комфортный" курс для МБ (т.е. он может подержаться какое-то время). Ну и наличка чуток добавит...
Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
На середину серпня 25,41
На кінець серпня 25,25
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:46
25,98
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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