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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1576157715781579
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

не проглядав на рах. "зайнято", можу з кимось пересіктись, соррі :(
25.65 на середину серпня
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:22

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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 23:41

Что-то замотался и забыл дать прогноз.
Ну я там всё равно в конце таблицы, так что ничего не теряю. :)
Если бы писал вовремя, всё равно оставил бы старую цифру 26,55.
Укрепление гривни было для меня неожиданным. Спасибо инвесторам в ОВГЗ! Сейчас этот лёгкий маразм, похоже, заканчивается.
Понимаю, что от 26,55 мы пока далеки. Но практика показала что 70 коп. за 2 дня делаются элементарно. Так что 15 числа может быть и выше. Но с тем же успехом можем досидеть и на сегодняшних цифрах курса.
Этот год вообще получился тяжёлым для прогнозов. Все видели, как сильно мы часто ошибались.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 23:56

  ЛАД написав:Этот год вообще получился тяжёлым для прогнозов. Все видели, как сильно мы часто ошибались.


Пока купить 2-35 летние ОВГЗ? если ставку будут пытаться опускать в 2020.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 00:29

ЛАД

как это часто бывает, недооценили возможности нбу, а также потенциал ClearStream.... :|
Особенно, второе
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Будете смеяться, но как я и говорил, опять чистое совпадение, за пять дней небольшого скачка курса вверх оборот заказов у меня равен сумме за предыдущие четыре недели.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:28

  freeze написав:Будете смеяться, но как я и говорил, опять чистое совпадение, за пять дней небольшого скачка курса вверх оборот заказов у меня равен сумме за предыдущие четыре недели.

Везёт)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 23:33

  Alex2007 написав:ЛАД

как это часто бывает, недооценили возможности нбу, а также потенциал ClearStream.... :|
Особенно, второе

Не преуменьшайте заслуги Минфина. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 23:59

  proftpd66 написав:
  ЛАД написав:Этот год вообще получился тяжёлым для прогнозов. Все видели, как сильно мы часто ошибались.


Пока купить 2-35 летние ОВГЗ? если ставку будут пытаться опускать в 2020.

Не убежден. Точнее, сильно сомневаюсь. Риски достаточно велики. Хотя... кто не рискует, тот не пьет шампанское. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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