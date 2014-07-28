не проглядав на рах. "зайнято", можу з кимось пересіктись, соррі
25.65 на середину серпня
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
не проглядав на рах. "зайнято", можу з кимось пересіктись, соррі
25.65 на середину серпня
Додано: Пон 05 сер, 2019 23:41
Что-то замотался и забыл дать прогноз.
Ну я там всё равно в конце таблицы, так что ничего не теряю.
Если бы писал вовремя, всё равно оставил бы старую цифру 26,55.
Укрепление гривни было для меня неожиданным. Спасибо инвесторам в ОВГЗ! Сейчас этот лёгкий маразм, похоже, заканчивается.
Понимаю, что от 26,55 мы пока далеки. Но практика показала что 70 коп. за 2 дня делаются элементарно. Так что 15 числа может быть и выше. Но с тем же успехом можем досидеть и на сегодняшних цифрах курса.
Этот год вообще получился тяжёлым для прогнозов. Все видели, как сильно мы часто ошибались.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 05 сер, 2019 23:56
Пока купить 2-35 летние ОВГЗ? если ставку будут пытаться опускать в 2020.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Вів 06 сер, 2019 00:29
ЛАД
как это часто бывает, недооценили возможности нбу, а также потенциал ClearStream....
Особенно, второе
Додано: Вів 06 сер, 2019 16:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Будете смеяться, но как я и говорил, опять чистое совпадение, за пять дней небольшого скачка курса вверх оборот заказов у меня равен сумме за предыдущие четыре недели.
Додано: Вів 06 сер, 2019 16:28
Додано: Вів 06 сер, 2019 23:33
Не преуменьшайте заслуги Минфина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 06 сер, 2019 23:59
Не убежден. Точнее, сильно сомневаюсь. Риски достаточно велики. Хотя... кто не рискует, тот не пьет шампанское.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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