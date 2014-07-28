Додано: Пон 05 сер, 2019 23:41

Что-то замотался и забыл дать прогноз.Ну я там всё равно в конце таблицы, так что ничего не теряю.Если бы писал вовремя, всё равно оставил бы старую цифру 26,55.Укрепление гривни было для меня неожиданным. Спасибо инвесторам в ОВГЗ! Сейчас этот лёгкий маразм, похоже, заканчивается.Понимаю, что от 26,55 мы пока далеки. Но практика показала что 70 коп. за 2 дня делаются элементарно. Так что 15 числа может быть и выше. Но с тем же успехом можем досидеть и на сегодняшних цифрах курса.Этот год вообще получился тяжёлым для прогнозов. Все видели, как сильно мы часто ошибались.