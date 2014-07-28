SAndriy1
Отправил вопрос в личку 31/07/19, но он так и висит в исходящих...
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 08 сер, 2019 00:30
SAndriy1
Отправил вопрос в личку 31/07/19, но он так и висит в исходящих...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
|