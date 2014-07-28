Сингапурские фьючерсы на железную руду завершили рабочую неделю 14%-ным падением, опустившись ниже отметки в 90 долларов за тонну.



Об этом свидетельствуют данные торгов, передает сегодня «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Bloomberg.



Спотовые контракты подешевели до минимального показателя с апреля этого года.



Катализаторами мирового падения цен на железорудное сырье является сразу целый ряд факторов, среди которых замедление спроса в Китае, торговые войны и восстановление складских запасов в первой половине 2019 года.



В Сингапуре в пятницу железная руда подешевела на 2,7%, до 88,23 доллара за тонну.



Фьючерсы на Даляньской сырьевой бирже упали в цене на 3,3%, до 639 юаней за тонну. Их недельное падение составило при этом 12%.



Как передает «Укррудпром», в июле мировые цены на железную руду достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.



Цены на железную руду активно росли с начала года после аварии на шахте компании Vale в Бразилии, которая привела к сокращению производства и вызвала опасения по поводу дефицита этого сырья в мире.



Между тем ранее эксперты CRU Group отметили, что цены потеряли привязку к фундаментальным факторам и упадут, как только поставки восстановятся.



По данным ГФС, Украина в 2018 году сократила экспорт железной руды и концентрата по сравнению с 2017 годом на 1,3% — до 36,91 млн тонн, однако благодаря росту мировых цен в денежном выражении экспорт увеличился на 10,9% — до $2,87 млрд.



Напомню, на этой неделе из США и Китая прозвучало несколько тревожных сообщений, свидетельствующих об усилении торговой войны между ними и возможном старте валютной войны:



Поэтому-то цены на железную руду и полетели столь стремительно вниз.



При этом наверняка этот же тренд повторят и мировые цены на сталь.



Для Украины все это является плохим знаком — для экспорта, внешнеторгового и валютного балансов, для экономики в целом и для гривны.



Также напомню, что в 2008 году мировые цены на сталь обрушились более чем вдвое. Причем, начался их обвал тоже летом…



А гривна с лета по декабрь того года девальвировала вдвое — с 4,6 грн за долл до почти 10 (затем курс снизился до 8 грн за долл).



Сейчас ситуация 11-летней давности может повториться…