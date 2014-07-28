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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:36
25,30 на конец лета!
Всё очень контролируемо сверху! Игра идёт, явно против нас))))
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SAndriy1
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:20
SAndriy1 написав:
25,30 на конец лета!
Всё очень контролируемо сверху! Игра идёт, явно против нас))))
По 25 на 5 років не влаштовує? Жарт, а може і ні.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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10/9/9
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:36
10/9/9 написав: SAndriy1 написав:
25,30 на конец лета!
Всё очень контролируемо сверху! Игра идёт, явно против нас))))
По 25 на 5 років не влаштовує? Жарт, а може і ні.
Влаштовує))) хочеться тільки знати, що буде далі))) щоб на цьому не втратити
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SAndriy1
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