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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1578157915801581
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

25,30 на конец лета!
Всё очень контролируемо сверху! Игра идёт, явно против нас))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:20

  SAndriy1 написав:25,30 на конец лета!
Всё очень контролируемо сверху! Игра идёт, явно против нас))))

По 25 на 5 років не влаштовує? Жарт, а може і ні.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:36

  10/9/9 написав:
  SAndriy1 написав:25,30 на конец лета!
Всё очень контролируемо сверху! Игра идёт, явно против нас))))

По 25 на 5 років не влаштовує? Жарт, а може і ні.

Влаштовує))) хочеться тільки знати, що буде далі))) щоб на цьому не втратити
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:54

дело близится к осени
Осенью должен быть драйв
поэтому немного подниму - 26.67
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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  #<1 ... 1578157915801581
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