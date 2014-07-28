25,30 на конец лета!
Всё очень контролируемо сверху! Игра идёт, явно против нас))))
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
25,30 на конец лета!
Всё очень контролируемо сверху! Игра идёт, явно против нас))))
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:20
По 25 на 5 років не влаштовує? Жарт, а може і ні.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:36
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:54
дело близится к осени
Осенью должен быть драйв
поэтому немного подниму - 26.67
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
|