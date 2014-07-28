Из принципа оставляю 26,55.
Сам не верю. Но пора бы.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 16:43
Из принципа оставляю 26,55.
Сам не верю. Но пора бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 17 сер, 2019 16:51
Не уверен в долгосрочной контролируемости.
В 2008 тоже "контролировалось сверху". Сегодня, конечно, не 2008, но ...
Единственный вариант для долгосрочной стабильности вижу - быстрые и решительные реформы. Но успеют/сумеют ли?
За второй квартал показали сумасшедший по нашим меркам рост ВВП. Но надо разобраться, за счёт чего такой неожиданный результат.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:16
вибачте, не було мене за компом ... якщо не принципово, то 25,83 на кінець місяця
Дякую!
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