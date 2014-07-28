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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1579158015811582
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:43

Из принципа оставляю 26,55.
Сам не верю. :) Но пора бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:51

  SAndriy1 написав:25,30 на конец лета!
Всё очень контролируемо сверху! Игра идёт, явно против нас))))

Не уверен в долгосрочной контролируемости.
В 2008 тоже "контролировалось сверху". Сегодня, конечно, не 2008, но ...
Единственный вариант для долгосрочной стабильности вижу - быстрые и решительные реформы. Но успеют/сумеют ли?
За второй квартал показали сумасшедший по нашим меркам рост ВВП. Но надо разобраться, за счёт чего такой неожиданный результат.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:50

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yurko81
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:33

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:16

вибачте, не було мене за компом ... якщо не принципово, то 25,83 на кінець місяця
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:16

  stas_rst написав:вибачте, не було мене за компом ... якщо не принципово, то 25,83 на кінець місяця
Дякую!

Врахував, не думаю що то принципово :D
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:08

  Faceless написав:Врахував, не думаю що то принципово

Дякую :) був на виїзді ... не хотілося б переривати серію :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

25-38 на 31.08.19
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