У меня ощущение, что 26 можем не увидеть и в октябре, а ниже 25 - НБУ не пустит!
Оставлю свои же 25,30 на 15.09
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Додано: Нед 01 вер, 2019 14:02
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
У меня ощущение, что 26 можем не увидеть и в октябре, а ниже 25 - НБУ не пустит!
Оставлю свои же 25,30 на 15.09
Додано: Нед 01 вер, 2019 16:44
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Залишаю 25.83, пора рости
Додано: Нед 01 вер, 2019 22:37
ЗЕ ж сказав, що весь цей час їхали на першій швидкості, а тепер одразу увімкнуть 5-ту.
Можна трактувати, як завгодно, наприклад:
раптовий п'ятикратний девал.
І всі, хто застряв в гривні, чи то пак супервигідних гривневих депо, пролітають, як ХВанера над Парижем.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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