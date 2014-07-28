У меня ощущение, что 26 можем не увидеть и в октябре, а ниже 25 - НБУ не пустит!
Оставлю свои же 25,30 на 15.09
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 01 вер, 2019 14:02
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
У меня ощущение, что 26 можем не увидеть и в октябре, а ниже 25 - НБУ не пустит!
Оставлю свои же 25,30 на 15.09
Додано: Нед 01 вер, 2019 16:44
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Залишаю 25.83, пора рости
Додано: Нед 01 вер, 2019 22:37
ЗЕ ж сказав, що весь цей час їхали на першій швидкості, а тепер одразу увімкнуть 5-ту.
Можна трактувати, як завгодно, наприклад:
раптовий п'ятикратний девал.
І всі, хто застряв в гривні, чи то пак супервигідних гривневих депо, пролітають, як ХВанера над Парижем.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Пон 02 вер, 2019 07:25
Зе - з народом!
- а народ/пересічний заробляє у гривні!
- тож тут швидше 5-а передача буде на зміцнення гривні!
... то може 25 - 5 = 20(курс)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 02 вер, 2019 10:00
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:43
25,52 на 15/09
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:58
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
25.5
Додано: Пон 02 вер, 2019 14:22
Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за ІІІ квартал 20
Додано: Пон 02 вер, 2019 14:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Ставлю прогноз 25,42 на 15/09. Вважаю за можливим врешті-решт невеличке зростання курсу від поточного
|