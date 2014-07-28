Додано: Сер 11 вер, 2019 15:09

uaprofi написав: Alex2007 написав: Девалы без остановки, и те были по времени месяцев 6-7 максимум, но никак не 9 с лишним Девалы без остановки, и те были по времени месяцев 6-7 максимум, но никак не 9 с лишним



уже появляется вопрос может последний девал должен был быть всего в 2 раза, а не в три? уже появляется вопрос может последний девал должен был быть всего в 2 раза, а не в три?

ТО что 30+ в 2015 году - это был явный передевал,и для предыдущих нескольких лет те "коридорные" цифры, что мы видели были вообщем-то высоковатыми - были конечно такие подозрения. Если бы далее после дна 21 не падали дальше до 29 - то ладно - откат на 16-20 был бы понятен и принят.но проболтались то в диапазоне 25-29 три года и большинство процессов уже "учли" примерно этот курс (кто по-патриотичнее, кто по-девалистее, но плюс-минус где-то так). В том числе инфляция реальная, если уже не перегнала девал, то по крайней мере догоняет его. А в сильную дефляцию для возврата к 16-ти как-то с трудом верится . Вообще бывает такое в современном мире, что цены "на всё" кардинально падают?... хз ... может у нас теперь будут чудеса "криворожской школы экономики", не знаю.Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.