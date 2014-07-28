|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 03 вер, 2019 11:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... ставки зроблені - ставок більше нема!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 03 вер, 2019 11:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Меня из таблички исключите
Додано: Вів 03 вер, 2019 18:13
С опозданием оставлю старую цифру (надо же сохранять стабильность ) 26,55.
Замечу, что почти на 100% уверен, что такого не будет.
Но буду держать, пока не дотянем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 11 вер, 2019 14:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
тишина на гілці - щипают владельцев зелени -
никакие виды анализа толком не работают - что происходит вообще не понятно. Точно как биткоин в 2017 году.
Не вижу в истории такого длительного укрепления гривни, Девалы без остановки, и те были по времени месяцев 6-7 максимум, но никак не 9 с лишним, если считать период ревальвации с конца ноября, а то и год (если по мб или оффиц.курсу). WTF?
На кон поставлено всё ради крепкой гривни ?
Стабильная прогнозируемая гривна - это конечно хорошо, но не доводить же ситуацию до полного маразма...
Ничего, - доиграются продаваки, что потом хрен кто им назад баксы продаст... только дорого
Где Витл делся?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 11 вер, 2019 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 вер, 2019 14:49
уже появляется вопрос может последний девал должен был быть всего в 2 раза, а не в три?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 11 вер, 2019 14:54
Меня больше всего беспокоит даже не цифра, а предсказуемость хоть какая-то и настораживает длительность укрепления (хотя вроде бы и есть мини-откататы, но все равно полноценными их назвать сложно).
Додано: Сер 11 вер, 2019 15:09
ТО что 30+ в 2015 году - это был явный передевал,
и для предыдущих нескольких лет те "коридорные" цифры, что мы видели были вообщем-то высоковатыми - были конечно такие подозрения. Если бы далее после дна 21 не падали дальше до 29 - то ладно - откат на 16-20 был бы понятен и принят.
но проболтались то в диапазоне 25-29 три года и большинство процессов уже "учли" примерно этот курс (кто по-патриотичнее, кто по-девалистее, но плюс-минус где-то так). В том числе инфляция реальная, если уже не перегнала девал, то по крайней мере догоняет его. А в сильную дефляцию для возврата к 16-ти как-то с трудом верится . Вообще бывает такое в современном мире, что цены "на всё" кардинально падают?... хз ... может у нас теперь будут чудеса "криворожской школы экономики", не знаю.
Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.
Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.
|