RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1582158315841585
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:25

нехай 25.70
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5930
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4029 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:24

На 15.09 - 25,92
AlexTk
1
 
Повідомлень: 396
З нами з: 08.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 11:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... ставки зроблені - ставок більше нема!© :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6866
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 11:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Меня из таблички исключите
kolyuchy
 
Повідомлень: 387
З нами з: 17.04.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:13

С опозданием оставлю старую цифру (надо же сохранять стабильность :) ) 26,55.
Замечу, что почти на 100% уверен, что такого не будет.
Но буду держать, пока не дотянем. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14012
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4253 раз.
Подякували: 3945 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

тишина на гілці - щипают владельцев зелени - :?

никакие виды анализа толком не работают - что происходит вообще не понятно. Точно как биткоин в 2017 году. :mrgreen:
Не вижу в истории такого длительного укрепления гривни, Девалы без остановки, и те были по времени месяцев 6-7 максимум, но никак не 9 с лишним, если считать период ревальвации с конца ноября, а то и год (если по мб или оффиц.курсу). WTF?
На кон поставлено всё ради крепкой гривни ?

Стабильная прогнозируемая гривна - это конечно хорошо, но не доводить же ситуацию до полного маразма...

Ничего, - доиграются продаваки, что потом хрен кто им назад баксы продаст... только дорого :mrgreen:

Где Витл делся?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 11 вер, 2019 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 11.10.16
Подякував: 791 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:49

  Alex2007 написав:Девалы без остановки, и те были по времени месяцев 6-7 максимум, но никак не 9 с лишним


уже появляется вопрос может последний девал должен был быть всего в 2 раза, а не в три?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3022
З нами з: 21.04.11
Подякував: 472 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:54

  uaprofi написав:
  Alex2007 написав:Девалы без остановки, и те были по времени месяцев 6-7 максимум, но никак не 9 с лишним


уже появляется вопрос может последний девал должен был быть всего в 2 раза, а не в три?



Меня больше всего беспокоит даже не цифра, а предсказуемость хоть какая-то и настораживает длительность укрепления (хотя вроде бы и есть мини-откататы, но все равно полноценными их назвать сложно).
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 11.10.16
Подякував: 791 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:09

  uaprofi написав:
  Alex2007 написав:Девалы без остановки, и те были по времени месяцев 6-7 максимум, но никак не 9 с лишним


уже появляется вопрос может последний девал должен был быть всего в 2 раза, а не в три?



ТО что 30+ в 2015 году - это был явный передевал,
и для предыдущих нескольких лет те "коридорные" цифры, что мы видели были вообщем-то высоковатыми - были конечно такие подозрения. Если бы далее после дна 21 не падали дальше до 29 - то ладно - откат на 16-20 был бы понятен и принят.

но проболтались то в диапазоне 25-29 три года и большинство процессов уже "учли" примерно этот курс (кто по-патриотичнее, кто по-девалистее, но плюс-минус где-то так). В том числе инфляция реальная, если уже не перегнала девал, то по крайней мере догоняет его. А в сильную дефляцию для возврата к 16-ти как-то с трудом верится . Вообще бывает такое в современном мире, что цены "на всё" кардинально падают?... хз ... может у нас теперь будут чудеса "криворожской школы экономики", не знаю.

Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.

Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 11.10.16
Подякував: 791 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1582158315841585
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7341
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8936
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.