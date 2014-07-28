RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1583158415851586
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:57

  Alex2007 написав:...Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.

Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.


Кхе, хотів сказати, що це неможливо, тому що, зарплата в у.є. (мінімальна і середня) зросла до докризового рівня (принаймні по статистиці підрахуїв), ціни на імпорт зросли в 3 з гаком рази, траляля...

Але поміркував, теоретично (чисто теоретично) можливо 19грн.
Аргументую, готівкової гривні в 2009році було 153млрд і курс 8грн. Станом на перше вересня готівки 356 млрд і курс 25,15грн. Але якщо порахувати 356/153*8=18,6грн.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 338
З нами з: 10.09.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:28

  10/9/9 написав:
  Alex2007 написав:...Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.

Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.


Кхе, хотів сказати, що це неможливо, тому що, зарплата в у.є. (мінімальна і середня) зросла до докризового рівня (принаймні по статистиці підрахуїв), ціни на імпорт зросли в 3 з гаком рази, траляля...

Але поміркував, теоретично (чисто теоретично) можливо 19грн.
Аргументую, готівкової гривні в 2009році було 153млрд і курс 8грн. Станом на перше вересня готівки 356 млрд і курс 25,15грн. Але якщо порахувати 356/153*8=18,6грн.


https://finstat.info/dinamika-denezhnyi ... v-ukrainyi
Це ви берете М0
М0 — наиболее ликвидный денежный агрегат, наличные деньги вне депозитных корпораций (банков)

Я можу помилятися - але здається, що з тих часів дуже зросла частка безготівки, яку не можна не враховувати

Тому мабуть М1 буде враховувати коректніше. А тут виходить десь 23.6.
(Зарплати начебто ростуть, але жорсткими методами грошові агрегати стискують, а якщо в якийсь момент перестануть стискувати їх :roll: )

Але тут знову начебто постає питання врахування офіційних ЗВР, а отже далі підуть розрахунки "ничего не значащего карренси-борда". А ще будуть побажання врахувати "100млрд баксів під матрацами". :mrgreen:

Знову зайдемо у глухий кут, а як же це правильно рахувати. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1585
З нами з: 11.10.16
Подякував: 791 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1583158415851586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7341
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8937
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.