Alex2007 написав:...Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.
Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.
Кхе, хотів сказати, що це неможливо, тому що, зарплата в у.є. (мінімальна і середня) зросла до докризового рівня (принаймні по статистиці підрахуїв), ціни на імпорт зросли в 3 з гаком рази, траляля...
Але поміркував, теоретично (чисто теоретично) можливо 19грн. Аргументую, готівкової гривні в 2009році було 153млрд і курс 8грн. Станом на перше вересня готівки 356 млрд і курс 25,15грн. Але якщо порахувати 356/153*8=18,6грн.
Alex2007 написав:...Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.
Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.
Кхе, хотів сказати, що це неможливо, тому що, зарплата в у.є. (мінімальна і середня) зросла до докризового рівня (принаймні по статистиці підрахуїв), ціни на імпорт зросли в 3 з гаком рази, траляля...
Але поміркував, теоретично (чисто теоретично) можливо 19грн. Аргументую, готівкової гривні в 2009році було 153млрд і курс 8грн. Станом на перше вересня готівки 356 млрд і курс 25,15грн. Але якщо порахувати 356/153*8=18,6грн.