Alex2007 написав:...Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.
Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.
Кхе, хотів сказати, що це неможливо, тому що, зарплата в у.є. (мінімальна і середня) зросла до докризового рівня (принаймні по статистиці підрахуїв), ціни на імпорт зросли в 3 з гаком рази, траляля...
Але поміркував, теоретично (чисто теоретично) можливо 19грн. Аргументую, готівкової гривні в 2009році було 153млрд і курс 8грн. Станом на перше вересня готівки 356 млрд і курс 25,15грн. Але якщо порахувати 356/153*8=18,6грн.
Alex2007 написав:...Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.
Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.
Кхе, хотів сказати, що це неможливо, тому що, зарплата в у.є. (мінімальна і середня) зросла до докризового рівня (принаймні по статистиці підрахуїв), ціни на імпорт зросли в 3 з гаком рази, траляля...
Але поміркував, теоретично (чисто теоретично) можливо 19грн. Аргументую, готівкової гривні в 2009році було 153млрд і курс 8грн. Станом на перше вересня готівки 356 млрд і курс 25,15грн. Але якщо порахувати 356/153*8=18,6грн.
Alex2007 написав:...Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.
Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.
Кхе, хотів сказати, що це неможливо, тому що, зарплата в у.є. (мінімальна і середня) зросла до докризового рівня (принаймні по статистиці підрахуїв), ціни на імпорт зросли в 3 з гаком рази, траляля...
Але поміркував, теоретично (чисто теоретично) можливо 19грн. Аргументую, готівкової гривні в 2009році було 153млрд і курс 8грн. Станом на перше вересня готівки 356 млрд і курс 25,15грн. Але якщо порахувати 356/153*8=18,6грн.
М0 — наиболее ликвидный денежный агрегат, наличные деньги вне депозитных корпораций (банков)
Я можу помилятися - але здається, що з тих часів дуже зросла частка безготівки, яку не можна не враховувати
Тому мабуть М1 буде враховувати коректніше. А тут виходить десь 23.6. (Зарплати начебто ростуть, але жорсткими методами грошові агрегати стискують, а якщо в якийсь момент перестануть стискувати їх )
Але тут знову начебто постає питання врахування офіційних ЗВР, а отже далі підуть розрахунки "ничего не значащего карренси-борда". А ще будуть побажання врахувати "100млрд баксів під матрацами".
Знову зайдемо у глухий кут, а як же це правильно рахувати.
Все дуже просто. Дивіться самі- ще по розрахункам мого батька курс 36 мав би бути в жовтні цього року але, що трапилось? І тут вже я сам включив логіку, батько натякав, щоб уважно дивився на обсяги ОВДЗ. Я дивився уважно і що помітив? Коли стався рекордний захід по обсягам входження в ОВДЗ нерезидентів? Після того, як стало відомо, що країна обрала нового президента, коли посилився далі, коли стало відомо, що влада підконтрольна Ко, що це означає? А це означає, що гроші завели ті, хто ставив на Зе і чекають ринку землі. Коли ринок відкриють гроші з ОВДЗ почимчикують туди і от вже після цього гривня впаде. Якщо в листопаді відкриють, то в лютому буде 38.
sinus написав:А це означає, що гроші завели ті, хто ставив на Зе і чекають ринку землі. Коли ринок відкриють гроші з ОВДЗ почимчикують туди і от вже після цього гривня впаде. Якщо в листопаді відкриють, то в лютому буде 38.
якщо гроші під землю вже заведені в ОВДП і чекають відмашки старту продажу землі то після початку продажу нічого не зміниться. держава спочатку виплатить ОВДП а потім назад ці ж гроші і поверне собі. кажуть плани продажі стосуються лише державної землі а на всі інші землі мораторій збережеться.
sinus написав:А це означає, що гроші завели ті, хто ставив на Зе і чекають ринку землі. Коли ринок відкриють гроші з ОВДЗ почимчикують туди і от вже після цього гривня впаде. Якщо в листопаді відкриють, то в лютому буде 38.
якщо гроші під землю вже заведені в ОВДП і чекають відмашки старту продажу землі то після початку продажу нічого не зміниться. держава спочатку виплатить ОВДП а потім назад ці ж гроші і поверне собі. кажуть плани продажі стосуються лише державної землі а на всі інші землі мораторій збережеться.
Згоден, я про це саме і кажу. Тобто гроші за землю коли освоють, а обсяги входу нерезидентів різко впадуть, от тоді і...
sinus написав:А це означає, що гроші завели ті, хто ставив на Зе і чекають ринку землі. Коли ринок відкриють гроші з ОВДЗ почимчикують туди і от вже після цього гривня впаде. Якщо в листопаді відкриють, то в лютому буде 38.
якщо гроші під землю вже заведені в ОВДП і чекають відмашки старту продажу землі то після початку продажу нічого не зміниться. держава спочатку виплатить ОВДП а потім назад ці ж гроші і поверне собі. кажуть плани продажі стосуються лише державної землі а на всі інші землі мораторій збережеться.
Згоден, я про це саме і кажу. Тобто гроші за землю коли освоють, а обсяги входу нерезидентів різко впадуть, от тоді і...
КОГДА? Какой будет курс при этом - 22 ? Сил у меня уже нет. 0.000. Силы уже заходят в отрицательную величину - в шаге от постепенного слива.
Тупо всех по максимуму упаковали в бакс в прошлом году и даже многих гривнепатриотов этой весной-начале лета; сейчас всех доят - либо реальными потерями сдающих, либо просто добивают нервную систему, даже кому сдавать и не нужно.
Очкарик написав:У меня все еще хуже, собирался осенью бетончик малюсенький взять, но пролетаю
с бетончиком проблем нет, если вторичка - то в валюте изменений нет, если первичка - то большинство зайстройщиков уже отреагировали на укрепление гривны и запустили веер акций для компенсации курса а то и ниже.