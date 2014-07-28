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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1584158515861587>
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:57

  Alex2007 написав:...Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.

Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.


Кхе, хотів сказати, що це неможливо, тому що, зарплата в у.є. (мінімальна і середня) зросла до докризового рівня (принаймні по статистиці підрахуїв), ціни на імпорт зросли в 3 з гаком рази, траляля...

Але поміркував, теоретично (чисто теоретично) можливо 19грн.
Аргументую, готівкової гривні в 2009році було 153млрд і курс 8грн. Станом на перше вересня готівки 356 млрд і курс 25,15грн. Але якщо порахувати 356/153*8=18,6грн.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:28

  10/9/9 написав:
  Alex2007 написав:...Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.

Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.


Кхе, хотів сказати, що це неможливо, тому що, зарплата в у.є. (мінімальна і середня) зросла до докризового рівня (принаймні по статистиці підрахуїв), ціни на імпорт зросли в 3 з гаком рази, траляля...

Але поміркував, теоретично (чисто теоретично) можливо 19грн.
Аргументую, готівкової гривні в 2009році було 153млрд і курс 8грн. Станом на перше вересня готівки 356 млрд і курс 25,15грн. Але якщо порахувати 356/153*8=18,6грн.


https://finstat.info/dinamika-denezhnyi ... v-ukrainyi
Це ви берете М0
М0 — наиболее ликвидный денежный агрегат, наличные деньги вне депозитных корпораций (банков)

Я можу помилятися - але здається, що з тих часів дуже зросла частка безготівки, яку не можна не враховувати

Тому мабуть М1 буде враховувати коректніше. А тут виходить десь 23.6.
(Зарплати начебто ростуть, але жорсткими методами грошові агрегати стискують, а якщо в якийсь момент перестануть стискувати їх :roll: )

Але тут знову начебто постає питання врахування офіційних ЗВР, а отже далі підуть розрахунки "ничего не значащего карренси-борда". А ще будуть побажання врахувати "100млрд баксів під матрацами". :mrgreen:

Знову зайдемо у глухий кут, а як же це правильно рахувати. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:30

  Alex2007 написав:
  10/9/9 написав:
  Alex2007 написав:...Цифра курса 16 (если считать х2 от 8-ми), даже курс 20, сейчас, УЖЕ выглядит неадекватно.

Более того даже в самом меморандуме МВФ еще от мая 2014 года, еще до активных действий на востоке закладывали девал до 17-19, если мне не изменяет память. А с тех пор сколько воды уже утекло.


Кхе, хотів сказати, що це неможливо, тому що, зарплата в у.є. (мінімальна і середня) зросла до докризового рівня (принаймні по статистиці підрахуїв), ціни на імпорт зросли в 3 з гаком рази, траляля...

Але поміркував, теоретично (чисто теоретично) можливо 19грн.
Аргументую, готівкової гривні в 2009році було 153млрд і курс 8грн. Станом на перше вересня готівки 356 млрд і курс 25,15грн. Але якщо порахувати 356/153*8=18,6грн.


https://finstat.info/dinamika-denezhnyi ... v-ukrainyi
Це ви берете М0
М0 — наиболее ликвидный денежный агрегат, наличные деньги вне депозитных корпораций (банков)

Я можу помилятися - але здається, що з тих часів дуже зросла частка безготівки, яку не можна не враховувати

Тому мабуть М1 буде враховувати коректніше. А тут виходить десь 23.6.
(Зарплати начебто ростуть, але жорсткими методами грошові агрегати стискують, а якщо в якийсь момент перестануть стискувати їх :roll: )

Але тут знову начебто постає питання врахування офіційних ЗВР, а отже далі підуть розрахунки "ничего не значащего карренси-борда". А ще будуть побажання врахувати "100млрд баксів під матрацами". :mrgreen:

Знову зайдемо у глухий кут, а як же це правильно рахувати. :mrgreen:

Все дуже просто.
Дивіться самі- ще по розрахункам мого батька курс 36 мав би бути в жовтні цього року але, що трапилось?
І тут вже я сам включив логіку, батько натякав, щоб уважно дивився на обсяги ОВДЗ.
Я дивився уважно і що помітив?
Коли стався рекордний захід по обсягам входження в ОВДЗ нерезидентів?
Після того, як стало відомо, що країна обрала нового президента, коли посилився далі, коли стало відомо, що влада підконтрольна Ко, що це означає?
А це означає, що гроші завели ті, хто ставив на Зе і чекають ринку землі.
Коли ринок відкриють гроші з ОВДЗ почимчикують туди і от вже після цього гривня впаде.
Якщо в листопаді відкриють, то в лютому буде 38.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 00:43

  sinus написав:А це означає, що гроші завели ті, хто ставив на Зе і чекають ринку землі.
Коли ринок відкриють гроші з ОВДЗ почимчикують туди і от вже після цього гривня впаде.
Якщо в листопаді відкриють, то в лютому буде 38.

якщо гроші під землю вже заведені в ОВДП і чекають відмашки старту продажу землі то після початку продажу нічого не зміниться.
держава спочатку виплатить ОВДП а потім назад ці ж гроші і поверне собі.
кажуть плани продажі стосуються лише державної землі а на всі інші землі мораторій збережеться.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:31

  mephala написав:
  sinus написав:А це означає, що гроші завели ті, хто ставив на Зе і чекають ринку землі.
Коли ринок відкриють гроші з ОВДЗ почимчикують туди і от вже після цього гривня впаде.
Якщо в листопаді відкриють, то в лютому буде 38.

якщо гроші під землю вже заведені в ОВДП і чекають відмашки старту продажу землі то після початку продажу нічого не зміниться.
держава спочатку виплатить ОВДП а потім назад ці ж гроші і поверне собі.
кажуть плани продажі стосуються лише державної землі а на всі інші землі мораторій збережеться.

Згоден, я про це саме і кажу.
Тобто гроші за землю коли освоють, а обсяги входу нерезидентів різко впадуть, от тоді і...
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:55

  sinus написав:
  mephala написав:
  sinus написав:А це означає, що гроші завели ті, хто ставив на Зе і чекають ринку землі.
Коли ринок відкриють гроші з ОВДЗ почимчикують туди і от вже після цього гривня впаде.
Якщо в листопаді відкриють, то в лютому буде 38.

якщо гроші під землю вже заведені в ОВДП і чекають відмашки старту продажу землі то після початку продажу нічого не зміниться.
держава спочатку виплатить ОВДП а потім назад ці ж гроші і поверне собі.
кажуть плани продажі стосуються лише державної землі а на всі інші землі мораторій збережеться.

Згоден, я про це саме і кажу.
Тобто гроші за землю коли освоють, а обсяги входу нерезидентів різко впадуть, от тоді і...


КОГДА? Какой будет курс при этом - 22 ? :?
Сил у меня уже нет. 0.000. Силы уже заходят в отрицательную величину :mrgreen: - в шаге от постепенного слива. :? :(
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:04

sinus

Розумно пишете, хіба посилання на батька зайві...

Дійсно: Офшор - МБ - ОВДП - Земля(для перепродажу)- Гривня за землю від реальних аграріїв - МБ - офшор.

Десь так вимальовується.

Можна вважати, що земля уже продана, що і враховано в поточному курсі. Негатив для найгарнішої буде на передостаньому етапі, а це буде ще ой як не швидко.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Alex2007 написав: :mrgreen: - в шаге от постепенного слива. :?


В 1917 году наша страна стояла на краю пропасти, но с тех пор мы сделали большой шаг вперед!


У меня все еще хуже, собирался осенью бетончик малюсенький взять, но пролетаю :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:11

Очкарик

Тупо всех по максимуму упаковали в бакс в прошлом году и даже многих гривнепатриотов этой весной-начале лета;
сейчас всех доят - либо реальными потерями сдающих, либо просто добивают нервную систему, даже кому сдавать и не нужно.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Очкарик написав:У меня все еще хуже, собирался осенью бетончик малюсенький взять, но пролетаю


с бетончиком проблем нет, если вторичка - то в валюте изменений нет, если первичка - то большинство зайстройщиков уже отреагировали на укрепление гривны и запустили веер акций для компенсации курса а то и ниже.
Alex6
 
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