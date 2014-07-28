якщо запустять ринок землі, а до того все йде, то захід бабла до нас збільшится в рази, тоб-то курс на 22. В 16 не вірю, хоча ще на весні не вірив в 24 )))
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:25
Разувают держателей долларов, на большой сумме сбережений колоссальные потери, ибо цены в гривнах в основном не то, что не снижаются в след за долларом, а наоборот растут.
Хотя можно заняться аутотренингом и верить в доллар.
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Да и как-то про осеннюю сезонность вдруг все резко забыли. И крутят бабло огромными объемами на межбанке и ценой вниз.
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