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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1584158515861587
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  sinus написав:гроші завели ті, хто ставив на Зе і чекають ринку землі.


якщо запустять ринок землі, а до того все йде, то захід бабла до нас збільшится в рази, тоб-то курс на 22. В 16 не вірю, хоча ще на весні не вірив в 24 )))
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:25

  Alex6 написав:
  sinus написав:гроші завели ті, хто ставив на Зе і чекають ринку землі.


якщо запустять ринок землі, а до того все йде, то захід бабла до нас збільшится в рази, тоб-то курс на 22. В 16 не вірю, хоча ще на весні не вірив в 24 )))


Разувают держателей долларов, на большой сумме сбережений колоссальные потери, ибо цены в гривнах в основном не то, что не снижаются в след за долларом, а наоборот растут.
Хотя можно заняться аутотренингом и верить в доллар.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Да и как-то про осеннюю сезонность вдруг все резко забыли. И крутят бабло огромными объемами на межбанке и ценой вниз.
Alex2007
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