якщо запустять ринок землі, а до того все йде, то захід бабла до нас збільшится в рази, тоб-то курс на 22. В 16 не вірю, хоча ще на весні не вірив в 24 )))
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:25
Разувают держателей долларов, на большой сумме сбережений колоссальные потери, ибо цены в гривнах в основном не то, что не снижаются в след за долларом, а наоборот растут.
Хотя можно заняться аутотренингом и верить в доллар.
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Да и как-то про осеннюю сезонность вдруг все резко забыли. И крутят бабло огромными объемами на межбанке и ценой вниз.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:30
Нічого не зміниться- гроші всі вже тут і купувати будуть ті, хто ці гроші сюди вже завів, чужі тут не втиснуться.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:32
Так, я от так все це і бачу.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:43
Хто знає?
Але зміцнення гривні ще не закінчилось, як я і писав раніше 24 досить вирогідно побачити в цьому місяці.
Але в ще нижче не вірю.
Щоб не депрессувати по цьому курсу, раджу зосередитись на нерухомості, якщо є щось зайве, що можна продати, то краще це робити зараз.
Зі зміцненням гривні ціни на нерухомість в доларі вже почали зростати, а пік цін можна не встигнути зловити.
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