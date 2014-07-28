sinus написав:гроші завели ті, хто ставив на Зе і чекають ринку землі.
якщо запустять ринок землі, а до того все йде, то захід бабла до нас збільшится в рази, тоб-то курс на 22. В 16 не вірю, хоча ще на весні не вірив в 24 )))
Разувают держателей долларов, на большой сумме сбережений колоссальные потери, ибо цены в гривнах в основном не то, что не снижаются в след за долларом, а наоборот растут. Хотя можно заняться аутотренингом и верить в доллар.
КОГДА? Какой будет курс при этом - 22 ? Сил у меня уже нет. 0.000. Силы уже заходят в отрицательную величину - в шаге от постепенного слива.
Хто знає? Але зміцнення гривні ще не закінчилось, як я і писав раніше 24 досить вирогідно побачити в цьому місяці. Але в ще нижче не вірю. Щоб не депрессувати по цьому курсу, раджу зосередитись на нерухомості, якщо є щось зайве, що можна продати, то краще це робити зараз. Зі зміцненням гривні ціни на нерухомість в доларі вже почали зростати, а пік цін можна не встигнути зловити.