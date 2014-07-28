якщо запустять ринок землі, а до того все йде, то захід бабла до нас збільшится в рази, тоб-то курс на 22. В 16 не вірю, хоча ще на весні не вірив в 24 )))
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:25
Разувают держателей долларов, на большой сумме сбережений колоссальные потери, ибо цены в гривнах в основном не то, что не снижаются в след за долларом, а наоборот растут.
Хотя можно заняться аутотренингом и верить в доллар.
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Да и как-то про осеннюю сезонность вдруг все резко забыли. И крутят бабло огромными объемами на межбанке и ценой вниз.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:30
Нічого не зміниться- гроші всі вже тут і купувати будуть ті, хто ці гроші сюди вже завів, чужі тут не втиснуться.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:32
Так, я от так все це і бачу.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:43
Хто знає?
Але зміцнення гривні ще не закінчилось, як я і писав раніше 24 досить вирогідно побачити в цьому місяці.
Але в ще нижче не вірю.
Щоб не депрессувати по цьому курсу, раджу зосередитись на нерухомості, якщо є щось зайве, що можна продати, то краще це робити зараз.
Зі зміцненням гривні ціни на нерухомість в доларі вже почали зростати, а пік цін можна не встигнути зловити.
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:00
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Про вартість землі писав тут viewtopic.php?p=4710815#p4710815 отже це від 30 млрд і аж до 120 млрд по новітніх оцінках найсміливіших оцінщиків. Тому суми в ОВДП нерезидентів і фізиків надто малі. Це звичайна легалізація з перестрахуванням від девальвації. Хіба щось зміниться з 1 січня 2020
Ринок землі збираються запустити наступного року, а "нерезиденти" вкладаються на довше, а звідти так просто не вийдеш при зародковій вторинці...
Сезонність поламалася viewtopic.php?p=4741347#p4741347
Правда, не думаю, що на стільки, щоб не було взагалі росту. Виростемо, тільки звідки, коли почнем і на скільки.
Сьогодні НБУ на МБ 24,75 тримає зубами, стояв на смерть. Хоч є ті, хто серйозно стверджує про 24. Але я не думаю.
Якщо конвертуватися, то може таки пізніше і вигідніше???
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