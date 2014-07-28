львів 24,85
київ 24,85
одеса 24,8
харків 24,88
дніпро 24,88
вінн 24,9
черн 24,83
запор 24,88
хмельн 24,95
24,8688888888888889
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:11
львів 24,85
київ 24,85
одеса 24,8
харків 24,88
дніпро 24,88
вінн 24,9
черн 24,83
запор 24,88
хмельн 24,95
24,8688888888888889
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:29
Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за ІІІ квартал 201
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:08
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
На конец месяца оставлю свои 25,30)))))
Понятно, что не смешно, но с одной стороны рекордные урожаи, цены на сырьё и успешные займы, с другой стороны- растущий импорт и дефицит баланса! Так что думаю будем болтаться в этих пределах!
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