RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1585158615871588
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:11

львів 24,85
київ 24,85
одеса 24,8
харків 24,88
дніпро 24,88
вінн 24,9
черн 24,83
запор 24,88
хмельн 24,95


24,8688888888888889
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 340
З нами з: 10.09.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:29

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за ІІІ квартал 201

Зображення

Помилилися всі доволі суттєво

І місце - sinus з похибкою близько 13 копійок
ІІ місце - Долярчик з похибкою близько 28 копійок
ІІІ місце -Sandriy 1 з похибкою близько 43 копійок

Долярчик тримається на І місці в абсолютному рейтингу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25534
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 5999 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:08

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

На конец месяца оставлю свои 25,30)))))
Понятно, что не смешно, но с одной стороны рекордные урожаи, цены на сырьё и успешные займы, с другой стороны- растущий импорт и дефицит баланса! Так что думаю будем болтаться в этих пределах!
SAndriy1
 
Повідомлень: 310
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:07

24,66 на чергову дату
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 340
З нами з: 10.09.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:58

Faceless
25,00 на кінець вересня.
yurko81
 
Повідомлень: 60
З нами з: 22.06.17
Подякував: 29 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:42

  SAndriy1 написав:Поздравляю Синус с победой в этапе и Долярчика (!!!!!) с серебром! Молодцы!

Дякую!
Буду послідовним в своїх припущеннях, тому 24, 5 на кінець місяця.
Але це той випадок, коли був би радий, якщо б я помилився.:)
sinus
 
Повідомлень: 635
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:11

24.83
пока не вижу причин, чтобы гривна начала слабеть до конца этого месяца
freeze
4
 
Повідомлень: 12822
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3654 раз.
Подякували: 5341 раз.
 
Профіль
19
2
4
  #<1 ... 1585158615871588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7355
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8955
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76332)
16.09.2019 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.