ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:11
львів 24,85
київ 24,85 одеса 24,8 харків 24,88 дніпро 24,88 вінн 24,9 черн 24,83 запор 24,88 хмельн 24,95 24,8688888888888889
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Додано: Пон 16 вер, 2019 12:08
На конец месяца оставлю свои 25,30)))))
Понятно, что не смешно, но с одной стороны рекордные урожаи, цены на сырьё и успешные займы, с другой стороны- растущий импорт и дефицит баланса! Так что думаю будем болтаться в этих пределах!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 15:07
24,66 на чергову дату
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Додано: Пон 16 вер, 2019 16:58
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Додано: Пон 16 вер, 2019 18:42
SAndriy1 написав:
Поздравляю Синус с победой в этапе и Долярчика (!!!!!) с серебром! Молодцы!
Дякую!
Буду послідовним в своїх припущеннях, тому 24, 5 на кінець місяця.
Але це той випадок, коли був би радий, якщо б я помилився.
sinus
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пока не вижу причин, чтобы гривна начала слабеть до конца этого месяца
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