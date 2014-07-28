На конец месяца оставлю свои 25,30))))) Понятно, что не смешно, но с одной стороны рекордные урожаи, цены на сырьё и успешные займы, с другой стороны- растущий импорт и дефицит баланса! Так что думаю будем болтаться в этих пределах!
24.59 на конец месяца Я вообще хз что происходит. С одной стороны, у меня доход в гривне, и в принципе я не против того, что технически мои доходы растут в долларовом эквиваленте, и я даже не переживаю, что дороговато откупился. Но из-за того, что я толком не понимаю предпосылок такого долгого укрепления, чем дальше, тем больше растёт тревога касательно того, чем это закончится. Я и ранее писал, что считал чрезмерной ту девальвации, что произошла в 2014-2015. Но наряду с тем я скептически относился и отношусь к эфемерным ЭОКам и "панически надбавкам", но считал обоснованным как следствие вышесказанного, что можно рассчитывать на очень умеренную или около нулевую девальвацию даже при невысокие темпах роста ВВП на несколько лет (при условии что не случится форс мажоров) и тем же готов был обосновать опережающие темпы роста доходов (в гривне и в валюте) - как постепенное восстановление дисбаланса после чрезмерной девальвации. Но в этой картине вообще не было почти монотонного гривнеукрепляжа за период более года. Ну впрочем я никогда себя и не позиционировал как прогнозиста При этом, даже если тренд сменится, я не вижу оснований к чрезмерному скачку (выше 28) за короткий срок. Ну а пока, что ж, будем наслаждаться техническим ростом доходов в доллар, и по возможности усреднятся, откупая валюту На текущий момент, несмотря на все падающий курс, не вижу для себя оснований переходить в гривну, посмотрю, что будет к концу осени - началу зимы.
Faceless написав:24.59 на конец месяца Я вообще хз что происходит. С одной стороны, у меня доход в гривне, и в принципе я не против того, что технически мои доходы растут в долларовом эквиваленте, и я даже не переживаю, что дороговато откупился. Но из-за того, что я толком не понимаю предпосылок такого долгого укрепления, чем дальше, тем больше растёт тревога касательно того, чем это закончится. Я и ранее писал, что считал чрезмерной ту девальвации, что произошла в 2014-2015. Но наряду с тем я скептически относился и отношусь к эфемерным ЭОКам и "панически надбавкам", но считал обоснованным как следствие вышесказанного, что можно рассчитывать на очень умеренную или около нулевую девальвацию даже при невысокие темпах роста ВВП на несколько лет (при условии что не случится форс мажоров) и тем же готов был обосновать опережающие темпы роста доходов (в гривне и в валюте) - как постепенное восстановление дисбаланса после чрезмерной девальвации. Но в этой картине вообще не было почти монотонного гривнеукрепляжа за период более года. Ну впрочем я никогда себя и не позиционировал как прогнозиста При этом, даже если тренд сменится, я не вижу оснований к чрезмерному скачку (выше 28) за короткий срок. Ну а пока, что ж, будем наслаждаться техническим ростом доходов в доллар, и по возможности усреднятся, откупая валюту На текущий момент, несмотря на все падающий курс, не вижу для себя оснований переходить в гривну, посмотрю, что будет к концу осени - началу зимы.
Согласен практически со всем. Единственное, на этом фоне неопределенности доллар покупать не буду. Бог послал доллар, пусть остается в долларе, Бог послал гривну, пусть остается в гривне.
Faceless написав:24.59 на конец месяца Я вообще хз что происходит. С одной стороны, у меня доход в гривне, и в принципе я не против того, что технически мои доходы растут в долларовом эквиваленте, и я даже не переживаю, что дороговато откупился. Но из-за того, что я толком не понимаю предпосылок такого долгого укрепления, чем дальше, тем больше растёт тревога касательно того, чем это закончится. Я и ранее писал, что считал чрезмерной ту девальвации, что произошла в 2014-2015. Но наряду с тем я скептически относился и отношусь к эфемерным ЭОКам и "панически надбавкам", но считал обоснованным как следствие вышесказанного, что можно рассчитывать на очень умеренную или около нулевую девальвацию даже при невысокие темпах роста ВВП на несколько лет (при условии что не случится форс мажоров) и тем же готов был обосновать опережающие темпы роста доходов (в гривне и в валюте) - как постепенное восстановление дисбаланса после чрезмерной девальвации. Но в этой картине вообще не было почти монотонного гривнеукрепляжа за период более года. Ну впрочем я никогда себя и не позиционировал как прогнозиста При этом, даже если тренд сменится, я не вижу оснований к чрезмерному скачку (выше 28) за короткий срок. Ну а пока, что ж, будем наслаждаться техническим ростом доходов в доллар, и по возможности усреднятся, откупая валюту На текущий момент, несмотря на все падающий курс, не вижу для себя оснований переходить в гривну, посмотрю, что будет к концу осени - началу зимы.
Мені здається, що цей достатньо великий обсяг продажу ОВДЗ, який був в цьому році корідор гривні до долара збив до їнших меж і сталося це в цьому році, тому що надходжень від МВФ майже не було, а погашення по боргам було суттєве. Їнших можливостей не було де гроші брати для цього, можливо не буде і в наступному, коли теж суттєві виплати по боргами і тому можна думати про те, що в наступному році буде теж саме з ОВДЗ, що не буде тимчасово давати гривні девальвувати. Таким чином на мою думку валютний корідор буде приблизно в межах 23-26 до жовтня наступного року. Але все може миттєво змінитися в будь-який час, тому треба бути дуже уважним. Підтримую тактику Фриза, що зараз краще не смикатися, що прийшло, те й пришло.