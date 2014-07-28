Додано: Пон 16 вер, 2019 19:35

24.59 на конец месяцаЯ вообще хз что происходит. С одной стороны, у меня доход в гривне, и в принципе я не против того, что технически мои доходы растут в долларовом эквиваленте, и я даже не переживаю, что дороговато откупился. Но из-за того, что я толком не понимаю предпосылок такого долгого укрепления, чем дальше, тем больше растёт тревога касательно того, чем это закончится.Я и ранее писал, что считал чрезмерной ту девальвации, что произошла в 2014-2015. Но наряду с тем я скептически относился и отношусь к эфемерным ЭОКам и "панически надбавкам", но считал обоснованным как следствие вышесказанного, что можно рассчитывать на очень умеренную или около нулевую девальвацию даже при невысокие темпах роста ВВП на несколько лет (при условии что не случится форс мажоров) и тем же готов был обосновать опережающие темпы роста доходов (в гривне и в валюте) - как постепенное восстановление дисбаланса после чрезмерной девальвации.Но в этой картине вообще не было почти монотонного гривнеукрепляжа за период более года. Ну впрочем я никогда себя и не позиционировал как прогнозистаПри этом, даже если тренд сменится, я не вижу оснований к чрезмерному скачку (выше 28) за короткий срок.Ну а пока, что ж, будем наслаждаться техническим ростом доходов в доллар, и по возможности усреднятся, откупая валютуНа текущий момент, несмотря на все падающий курс, не вижу для себя оснований переходить в гривну, посмотрю, что будет к концу осени - началу зимы.