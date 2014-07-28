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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1586158715881589
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:55

На 30.09 - 24,86
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Какая-то пичалька, мне опять баксы сливать скоро. Уже пофигу, пусть 24.85...
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:20

  Mayag написав:Какая-то пичалька, мне опять баксы сливать скоро. Уже пофигу, пусть 24.85...


пускай лучше тогда будет 25,98 :lol:
З.Ы.
если шо - то это был серьёзный прогноз - большого иксперта и икономиса :mrgreen:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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