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Додано: Пон 16 вер, 2019 21:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Какая-то пичалька, мне опять баксы сливать скоро. Уже пофигу, пусть 24.85...
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:20
пускай лучше тогда будет 25,98
З.Ы.
если шо - то это был серьёзный прогноз - большого иксперта и икономиса
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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