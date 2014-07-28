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Додано: Пон 16 вер, 2019 21:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Какая-то пичалька, мне опять баксы сливать скоро. Уже пофигу, пусть 24.85...
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:20
пускай лучше тогда будет 25,98
З.Ы.
если шо - то это был серьёзный прогноз - большого иксперта и икономиса
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:37
... я дико вибачаюсь...)))
... але чи не час вже придумати якусь медаль для першого місця? (наприклад, Зе-леного кольору з написом "Найкращий прогнозист" )
- на початку року, Вітл казав, що потрібно щось, для підбадьорення гравців....
- а так, як навесні з меценацтвом щось пішло не так - то може хоч медальку можна створити/придумати?
.... і, наче, була ще думка, щоб за кожен квартал" виводити" переможця?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:54
... а кому вже видали цього року - можна глянути?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:59
https://forum.finance.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29995
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Додано: Вів 17 вер, 2019 14:02
... а чого така сіренька
- краще яскраво-зелену!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:06
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
.... але ж тепер мій прогноз "обліпили" інші учасники своїми...
- ну, нічого!
... на наступний місяць ще важче буде вгадувати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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