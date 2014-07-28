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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1586158715881589
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:55

На 30.09 - 24,86
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Какая-то пичалька, мне опять баксы сливать скоро. Уже пофигу, пусть 24.85...
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:20

  Mayag написав:Какая-то пичалька, мне опять баксы сливать скоро. Уже пофигу, пусть 24.85...


пускай лучше тогда будет 25,98 :lol:
З.Ы.
если шо - то это был серьёзный прогноз - большого иксперта и икономиса :mrgreen:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:37

... я дико вибачаюсь...)))

  Faceless написав:Зображення

Помилилися всі доволі суттєво

І місце - sinus з похибкою близько 13 копійок
ІІ місце - Долярчик з похибкою близько 28 копійок
ІІІ місце -Sandriy 1 з похибкою близько 43 копійок

Долярчик тримається на І місці в абсолютному рейтингу

... але чи не час вже придумати якусь медаль для першого місця? :mrgreen: (наприклад, Зе-леного кольору :mrgreen: з написом "Найкращий прогнозист" :mrgreen: )
- на початку року, Вітл казав, що потрібно щось, для підбадьорення гравців....
- а так, як навесні з меценацтвом щось пішло не так :mrgreen: - то може хоч медальку можна створити/придумати? :P

.... і, наче, була ще думка, щоб за кожен квартал" виводити" переможця?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Долярчик написав:... але чи не час вже придумати якусь медаль для першого місця?

Так її видають щокварталу
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:54

  Faceless написав:
  Долярчик написав:... але чи не час вже придумати якусь медаль для першого місця?

Так її видають щокварталу

... а кому вже видали цього року - можна глянути? :oops:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:59

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:... але чи не час вже придумати якусь медаль для першого місця?

Так її видають щокварталу

... а кому вже видали цього року - можна глянути? :oops:

https://forum.finance.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29995
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:02


... а чого така сіренька :( :cry:
- краще яскраво-зелену! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

.... але ж тепер мій прогноз "обліпили" інші учасники своїми... :)
- ну, нічого!
... на наступний місяць ще важче буде вгадувати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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