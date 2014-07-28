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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1587158815891590
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

24.4
на 30.09

подставил свежие ведра :mrgreen:

п.с. у меня уже скоро будет сносить крышу от этого укрепляжа родимой гривнушки :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:40

а шо таблицы не буде, уже фсё?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:26

  Alex2007 написав:24.4
на 30.09

подставил свежие ведра :mrgreen:

п.с. у меня уже скоро будет сносить крышу от этого укрепляжа родимой гривнушки :mrgreen:

Здесь никакие вёдра не помогут )))) - прогнозы следующего тура будут начинаться с цифр 23.ХХ
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01

  SAndriy1 написав:
  Alex2007 написав:24.4
на 30.09

подставил свежие ведра :mrgreen:

п.с. у меня уже скоро будет сносить крышу от этого укрепляжа родимой гривнушки :mrgreen:

Здесь никакие вёдра не помогут )))) - прогнозы следующего тура будут начинаться с цифр 23.ХХ

Дойдемо до 24 і відскочемо.
sinus
 
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  #<1 ... 1587158815891590
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