24.4
на 30.09
подставил свежие ведра
п.с. у меня уже скоро будет сносить крышу от этого укрепляжа родимой гривнушки
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
24.4
на 30.09
подставил свежие ведра
п.с. у меня уже скоро будет сносить крышу от этого укрепляжа родимой гривнушки
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:26
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01
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