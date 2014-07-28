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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:28
24.4
на 30.09
подставил свежие ведра
п.с. у меня уже скоро будет сносить крышу от этого укрепляжа родимой гривнушки
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Alex2007
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:40
а шо таблицы не буде, уже фсё?
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:46
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Faceless
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:26
Alex2007 написав:
24.4
на 30.09
подставил свежие ведра
п.с. у меня уже скоро будет сносить крышу от этого укрепляжа родимой гривнушки
Здесь никакие вёдра не помогут )))) - прогнозы следующего тура будут начинаться с цифр 23.ХХ
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SAndriy1
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01
SAndriy1 написав: Alex2007 написав:
24.4
на 30.09
подставил свежие ведра
п.с. у меня уже скоро будет сносить крышу от этого укрепляжа родимой гривнушки
Здесь никакие вёдра не помогут )))) - прогнозы следующего тура будут начинаться с цифр 23.ХХ
Дойдемо до 24 і відскочемо.
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sinus
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:10
могу предложить дол. во второй половине декабря по 27.5.
в это время в обменниках будет по 27.75
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:27
Игорь Алексеевич написав:
могу предложить дол. во второй половине декабря по 27.5.
в это время в обменниках будет по 27.75
Мне не нужно, если шо))))
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SAndriy1
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:55
SAndriy1 написав: Alex2007 написав:
24.4
на 30.09
подставил свежие ведра
п.с. у меня уже скоро будет сносить крышу от этого укрепляжа родимой гривнушки
Здесь никакие вёдра не помогут )))) - прогнозы следующего тура будут начинаться с цифр 23.ХХ
Скоро мои сообщения будут в цензурных целях состоять из сплошных цифр ПИ.
Следующая неделя ожидается ГИПЕРсложной для баксовладельцев.
Жалко нельзя поставить ведра для залива как на бирже и уйти нахрен, чтоб не видеть этой вакханалии.
Пиарасы
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Alex2007
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Додано: Суб 21 вер, 2019 07:36
Alex2007 написав:
Следующая неделя ожидается ГИПЕРсложной для баксовладельцев.
Жалко нельзя поставить ведра для залива как на бирже и уйти нахрен, чтоб не видеть этой вакханалии.
Пиарасы
Стрічку "дякую" не носили? Ну то ще не пізно. Сарказм.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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10/9/9
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Додано: Суб 21 вер, 2019 09:39
10/9/9 написав: Alex2007 написав:
Следующая неделя ожидается ГИПЕРсложной для баксовладельцев.
Жалко нельзя поставить ведра для залива как на бирже и уйти нахрен, чтоб не видеть этой вакханалии.
Пиарасы
Стрічку "дякую" не носили? Ну то ще не пізно. Сарказм.
Идею сарказма понял, но ленту "дякую" никому из попередников и наступников не носил и тем более не собираюсь.
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Alex2007
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