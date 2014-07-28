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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1588158915901591
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

как же меня умиляют куча обменников с курсАми 24.2 - 25.9 в центре Одессы. Нормальные такие курсы. :lol:
Причем еще пару месяцев назад они же удовлетворялись разницей около 1 грн. Теперь вот 1.7 грн. Красота. :mrgreen: (Даже прошлым летом они же были еще более адекватнее, и им хватало если, не подводит память, около 50 коп.)

Вспомнил Сильского валютчика, интересно какая у него тогда маржа. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:53

Alex2007 он умер.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Яша написав:Alex2007 он умер.


Откуда инфа ?
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 01:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Ограничусь прогнозом на конец года
27,2 грн/$
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 07:57

27,2 вроде и не страшная цифра - вот было и 28 не так давно)))) но от нынешних уровней +13% звучит веско
Если не разблокируют деньги местных властей и бюджетов, то можем и это не увидеть!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:13

львів 24.28
київ 24.30
одеса 24.37
харків 24.48
дніпро 24.40
вінни 24.40
черні 24.25
запор 24.45
хмель 24.40

середній 24.37
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:14

Alex2007 с победой в этапе - точненько! Учитывая амплитуду движения)))
Sinus судя по всему - с победой в квартале)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:50

  10/9/9 написав:львів 24.28
київ 24.30
одеса 24.37
харків 24.48
дніпро 24.40
вінни 24.40
черні 24.25
запор 24.45
хмель 24.40

середній 24.37

То ви мабуть передчасно ці цифри написали, бо на 17 годину, наприклад, в Харкові продаж 26,6-26,65.
По їншим містам, мабуть теж їнші цифри.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 20:58

  sinus написав:То ви мабуть передчасно ці цифри написали, бо на 17 годину, наприклад, в Харкові продаж 26,6-26,65.
По їншим містам, мабуть теж їнші цифри.


Я то написав в 15:13.
(наче домовлялись про фініш в 15:00 останнього дня місяця).

До чого тут 17:00 - донт андестенд. :roll:
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:25

  10/9/9 написав:(наче домовлялись про фініш в 15:00 останнього дня місяця).


Именно так.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 1588158915901591
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