|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:48
как же меня умиляют куча обменников с курсАми 24.2 - 25
.9 в центре Одессы. Нормальные такие курсы.
Причем еще пару месяцев назад они же удовлетворялись разницей около 1 грн. Теперь вот 1.7 грн. Красота.
(Даже прошлым летом они же были еще более адекватнее, и им хватало если, не подводит память, около 50 коп.)
Вспомнил Сильского валютчика, интересно какая у него тогда маржа.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1652
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 802 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:53
Alex2007 он умер.
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:56
Яша написав:Alex2007 он умер.
Откуда инфа ?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12980
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3686 раз.
- Подякували: 5385 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Чет 26 вер, 2019 01:23
Ограничусь прогнозом на конец года
27,2 грн/$
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
-
Corpocrator
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 06.01.15
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 вер, 2019 07:57
27,2 вроде и не страшная цифра - вот было и 28 не так давно)))) но от нынешних уровней +13% звучит веско
Если не разблокируют деньги местных властей и бюджетов, то можем и это не увидеть!
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 315
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:13
львів 24.28
київ 24.30
одеса 24.37
харків 24.48
дніпро 24.40
вінни 24.40
черні 24.25
запор 24.45
хмель 24.40
середній 24.37
Василь-Рівне - в ігнор forever!
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:14
Alex2007 с победой в этапе - точненько! Учитывая амплитуду движения)))
Sinus судя по всему - с победой в квартале)))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 315
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:50
10/9/9 написав:
львів 24.28
київ 24.30
одеса 24.37
харків 24.48
дніпро 24.40
вінни 24.40
черні 24.25
запор 24.45
хмель 24.40
середній 24.37
То ви мабуть передчасно ці цифри написали, бо на 17 годину, наприклад, в Харкові продаж 26,6-26,65.
По їншим містам, мабуть теж їнші цифри.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:58
sinus написав:
То ви мабуть передчасно ці цифри написали, бо на 17 годину, наприклад, в Харкові продаж 26,6-26,65.
По їншим містам, мабуть теж їнші цифри.
Я то написав в 15:13.
(наче домовлялись про фініш в 15:00 останнього дня місяця).
До чого тут 17:00 - донт андестенд.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:25
10/9/9 написав:
(наче домовлялись про фініш в 15:00 останнього дня місяця).
Именно так.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12980
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3686 раз.
- Подякували: 5385 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|