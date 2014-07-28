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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1589159015911592
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

25.00 на 15 жовтня
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:26

Результати конкурсу за III квартал 2019 р

Зображення

Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу:
І місце - Alex2007 з похибкою менше 3 копійки
ІІ місце - sinus з похибкою 13 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою 22 копійки

Переможець за абсолютним рейтингом - sinus з середньою похибкою 38 копійок.
ІІ місце - Долярчик з похибкою трохи менше 42 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи більше 47 копійок
Медаль для sinus буде найближчим часом.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:09

24.82 на 15/10
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... ну, тепер я трохи пролетів... :)

...але й далі прогнозую на місяць...
- середина жовтня - 24,34
- кінець жовтня - 25,20
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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