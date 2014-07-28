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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
25.00 на 15 жовтня
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:26
Результати конкурсу за III квартал 2019 р
Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу:
І місце - Alex2007 з похибкою менше 3 копійки
ІІ місце - sinus з похибкою 13 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою 22 копійки
Переможець за абсолютним рейтингом - sinus з середньою похибкою 38 копійок.
ІІ місце - Долярчик з похибкою трохи менше 42 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи більше 47 копійок
Медаль для sinus буде найближчим часом.
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:09
24.82 на 15/10
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:26
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... ну, тепер я трохи пролетів...
...але й далі прогнозую на місяць...
- середина жовтня - 24,34
- кінець жовтня - 25,20
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:46
Дякую за поздоровлення!
Як я і писав раніше на кінець вересня я чекав відскоку від 24 до 24,5, так і сталося, бо вважаю, що 24 це було дно цього року і нижче вже не побачимо в 2019 р.
Зараз можемо спостерігати як курс активно підгоняють до зростання, але це ніяка не ракета ще, думаю, що вже завтра зранку на готівкому ринку ця "ракета" здується.
І перші два тиждні жовтня курс наврядчи стане вище 25, 5 на готівці.
Але це тільки моє бачення і це не означає, що так і станеться.
Саме тому, чекаю на готівці супротив біля 25,5 і потім незначне зміцнення в межах 24,8-25,3 на продаж.
Десь в цих межах ми і повинні бути 15 жовтня, тому вибираючи в цьому корідорі поставлю мабуть на 25,3.
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