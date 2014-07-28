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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1589159015911592
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

25.00 на 15 жовтня
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:26

Результати конкурсу за III квартал 2019 р

Зображення

Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу:
І місце - Alex2007 з похибкою менше 3 копійки
ІІ місце - sinus з похибкою 13 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою 22 копійки

Переможець за абсолютним рейтингом - sinus з середньою похибкою 38 копійок.
ІІ місце - Долярчик з похибкою трохи менше 42 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи більше 47 копійок
Медаль для sinus буде найближчим часом.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:09

24.82 на 15/10
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... ну, тепер я трохи пролетів... :)

...але й далі прогнозую на місяць...
- середина жовтня - 24,34
- кінець жовтня - 25,20
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:46

  Faceless написав:
Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу:
І місце - Alex2007 з похибкою менше 3 копійки
ІІ місце - sinus з похибкою 13 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою 22 копійки

Переможець за абсолютним рейтингом - sinus з середньою похибкою 38 копійок.
ІІ місце - Долярчик з похибкою трохи менше 42 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи більше 47 копійок
Медаль для sinus буде найближчим часом.


Дякую за поздоровлення!
Як я і писав раніше на кінець вересня я чекав відскоку від 24 до 24,5, так і сталося, бо вважаю, що 24 це було дно цього року і нижче вже не побачимо в 2019 р.
Зараз можемо спостерігати як курс активно підгоняють до зростання, але це ніяка не ракета ще, думаю, що вже завтра зранку на готівкому ринку ця "ракета" здується.
І перші два тиждні жовтня курс наврядчи стане вище 25, 5 на готівці.
Але це тільки моє бачення і це не означає, що так і станеться.

Саме тому, чекаю на готівці супротив біля 25,5 і потім незначне зміцнення в межах 24,8-25,3 на продаж.
Десь в цих межах ми і повинні бути 15 жовтня, тому вибираючи в цьому корідорі поставлю мабуть на 25,3.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Для того чтобы в высокой вероятностью сказать о смене тренда, то думаю что для этого должны четко закрепиться хотя бы над 24.75, а лучше над 25; БЕЗ никаких 24.5 и ниже - точно.

А иначе, нынешний рост - это будет как в прошлые разы. И в лучшем случае дальнейший боковик на какое-то время без обновления дна ниже 24. А в худшем случае (для баксодержателей) - дальнейшие копание дна - но тогда не знаю до чего докатимся в качестве дна (стоит сунуть нос опять на 24 в октябре - и 22 при таком варианте вполне может стать крайне спекулятивной реальностью). Но где окажемся потом...

Те, кто затевали эту игру, могут еще приберечь сюрпризы для нас.

П.С. Плюс еще когда некоторые по телевизору начинают уже паниковать и рассказывать про рост бакса - то есть дополнительные сомнения. Паниковать в зомбоящике нужно когда 26.5 - 27 :mrgreen: :lol:

Пусть будет 24.97 на середину месяца. Но это не точно :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 01 жов, 2019 21:00, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Пока ткну пальцем в небо - 25.13 на середину октября. Думаю ещё чуть подрастёт в ближайшее время, а там или копеек на пять откатимся или закрепимся на достигнутом на неделю другую.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:07

Нехай 24,66 на наступну дату.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:12

26,00 на середину октября
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:40

26. на 15.10
26.5 на 31.10
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 1589159015911592
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