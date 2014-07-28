RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1590159115921593
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:08

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... сьогодні можна в паніці і переписати прогноз! :)
- але не буду!

- а доки можуть ще голосувати інші форумчани? - до 14 числа? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 19.10.15
Подякував: 468 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:03

  Долярчик написав:... сьогодні можна в паніці і переписати прогноз! :)
- але не буду!

- а доки можуть ще голосувати інші форумчани? - до 14 числа? :)

Домовлялись же, що прогноз на конкретну дату лише один.
Другий прогноз на цю ж дату не враховується. Як я розумію, якщо перший прогноз затертий, учасник дискваліфікується на цю дату.
Міняти правила по ходу гри, якось не товой.
Голосувати два дні після попередньої дати, як я пам'ятаю. Тобто на 15 число - сьогодні останній день до 24.00.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 345
З нами з: 10.09.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:15

  SAndriy1 написав:26,00 на середину октября


походу у вас наиболее реальный прогноз :mrgreen:

хотя и он может быть "перевыполнен" копеек на 40
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2325 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:42

  prodigy написав:
  SAndriy1 написав:26,00 на середину октября


походу у вас наиболее реальный прогноз :mrgreen:

хотя и он может быть "перевыполнен" копеек на 40

Разве что на сегодня))) по середине месяца пока туман
SAndriy1
 
Повідомлень: 317
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:09

  SAndriy1 написав:
  prodigy написав:
  SAndriy1 написав:26,00 на середину октября


походу у вас наиболее реальный прогноз :mrgreen:

хотя и он может быть "перевыполнен" копеек на 40

Разве что на сегодня))) по середине месяца пока туман



Міжбанк за 2 дня рванул на гривну вверх-никакого тумана, игра закончилась...
теперь "погнали наши пацанов"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2325 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:48

ну раз начались телодвижения нехай 25.50 как и думал вчера, а то получается кто сегодня дают цифры, типа имеют уже некий инсайд...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5942
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4059 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Раз 25.5 занято, пусть будет 25.4, думаю будет небольшой откат
Mayag
 
Повідомлень: 58
З нами з: 09.01.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:56

На 15.10 - 25,65
AlexTk
1
 
Повідомлень: 398
З нами з: 08.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1590159115921593
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7388
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5613
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1132)
02.10.2019 20:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.