... сьогодні можна в паніці і переписати прогноз!
- але не буду!
- а доки можуть ще голосувати інші форумчани? - до 14 числа?
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:08
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... сьогодні можна в паніці і переписати прогноз!
- але не буду!
- а доки можуть ще голосувати інші форумчани? - до 14 числа?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:03
Домовлялись же, що прогноз на конкретну дату лише один.
Другий прогноз на цю ж дату не враховується. Як я розумію, якщо перший прогноз затертий, учасник дискваліфікується на цю дату.
Міняти правила по ходу гри, якось не товой.
Голосувати два дні після попередньої дати, як я пам'ятаю. Тобто на 15 число - сьогодні останній день до 24.00.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:15
походу у вас наиболее реальный прогноз
хотя и он может быть "перевыполнен" копеек на 40
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:42
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:09
Міжбанк за 2 дня рванул на гривну вверх-никакого тумана, игра закончилась...
теперь "погнали наши пацанов"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:48
ну раз начались телодвижения нехай 25.50 как и думал вчера, а то получается кто сегодня дают цифры, типа имеют уже некий инсайд...
а шо делать?
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:40
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Раз 25.5 занято, пусть будет 25.4, думаю будет небольшой откат
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:30
на 15.10 - 26.10
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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