|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:57
походу у вас наиболее реальный прогноз
хотя и он может быть "перевыполнен" копеек на 40[/quote]
Разве что на сегодня))) по середине месяца пока туман[/quote]
Міжбанк за 2 дня рванул на гривну вверх-никакого тумана, игра закончилась...
теперь "погнали наши пацанов"[/quote]
Вот не факт...
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:27
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
To prodigy
А сейчас вроде ваш прогноз в точку)))
|