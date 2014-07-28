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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:32

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:57

походу у вас наиболее реальный прогноз :mrgreen:

хотя и он может быть "перевыполнен" копеек на 40[/quote]
Разве что на сегодня))) по середине месяца пока туман[/quote]


Міжбанк за 2 дня рванул на гривну вверх-никакого тумана, игра закончилась...
теперь "погнали наши пацанов"[/quote]

Вот не факт...
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

To prodigy
А сейчас вроде ваш прогноз в точку)))
SAndriy1
 
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