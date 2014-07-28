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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1591159215931594
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:32

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:57

походу у вас наиболее реальный прогноз :mrgreen:

хотя и он может быть "перевыполнен" копеек на 40[/quote]
Разве что на сегодня))) по середине месяца пока туман[/quote]


Міжбанк за 2 дня рванул на гривну вверх-никакого тумана, игра закончилась...
теперь "погнали наши пацанов"[/quote]

Вот не факт...
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

To prodigy
А сейчас вроде ваш прогноз в точку)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:02

Фіксуємо результати

https://obmen.lviv.ua/ 25,00
https://obmenka24.kiev.ua/ 24,85
https://obmenka.od.ua/ 24,95
https://obmenka.kharkov.ua/ 25,05
https://obmen.dp.ua/ 24,93
https://obmenka.vinnica.ua/ 24,97
https://obmin.chernivtsi.ua/ 25,00
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 24,90
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 24,95

Середній курс: 24,9556

Зображення

Поздоровляємо переможців І етапу конкурсу за IV квартал 2019р!

І місце - Alex2007 з похибкою трохи більше 1 коп
ІІ місце - yurko81 з похибкою трохи більше 4 коп
ІІІ місце - prodigy з похибкою трохи більше 13 коп

Прогнози на кінець жовтня примаються до кінця доби 17.10
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Поздравляю победителя и призеров)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:22

25,56 на наступну дату
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:38

25.49 на кінець жовтня :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:34

это просто позор какой то, оставлю 25,50...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:39

Пожалуй, 25.15 на конец месяца
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:14

Пусть 25,30 будет
SAndriy1
 
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