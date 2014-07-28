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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:32
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Faceless
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:57
походу у вас наиболее реальный прогноз
хотя и он может быть "перевыполнен" копеек на 40[/quote]
Разве что на сегодня))) по середине месяца пока туман[/quote]
Міжбанк за 2 дня рванул на гривну вверх-никакого тумана, игра закончилась...
теперь "погнали наши пацанов"[/quote]
Вот не факт...
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SAndriy1
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Додано: Пон 14 жов, 2019 21:27
To prodigy
А сейчас вроде ваш прогноз в точку)))
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SAndriy1
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:02
https://obmen.lviv.ua/
25,00https://obmenka24.kiev.ua/
24,85https://obmenka.od.ua/
24,95https://obmenka.kharkov.ua/
25,05https://obmen.dp.ua/
24,93https://obmenka.vinnica.ua/
24,97https://obmin.chernivtsi.ua/
25,00http://obmen.zaporizhzhe.ua/
24,90http://obmin.khmelnitskiy.ua/
24,95Середній курс
: 24,9556
Поздоровляємо переможців І етапу конкурсу за IV квартал 2019р!І місце
- Alex2007
з похибкою трохи більше 1 копІІ місце
- yurko81
з похибкою трохи більше 4 копІІІ місце
- prodigy
з похибкою трохи більше 13 коп
Прогнози на кінець жовтня примаються до кінця доби 17.10
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Faceless
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:10
Поздравляю победителя и призеров)))
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SAndriy1
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:22
25,56 на наступну дату
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Сер 16 жов, 2019 10:38
25.49 на кінець жовтня
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yurko81
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:34
это просто позор какой то, оставлю 25,50...
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:39
Пожалуй, 25.15 на конец месяца
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:14
Пусть 25,30 будет
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SAndriy1
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