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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:16

25.28 на 31/10
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26,0 на 31.10.19
sinus
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:06

прогноз на конец октября прежний 25,98
сначала возьмём 25,98, а потом возможно быстрыми темпами начнём по чуть-чуть подрастать :roll:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Прогноз на конец октября - 25,04
Думается, что во второй половине октября подрастем совсем немного, ожидания быстрого роста пока не оправданы

Напомню, голосуем сегодня до конца дня
Еще не голосовали Alex2007, Mayag, AlexTk, ну и конечно приглашаются новые участники
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Оставлю 25.4
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