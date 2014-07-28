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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:16
25.28 на 31/10
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 16 жов, 2019 20:26
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
26,0 на 31.10.19
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:06
прогноз на конец октября прежний 25,98
сначала возьмём 25,98, а потом возможно быстрыми темпами начнём по чуть-чуть подрастать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Прогноз на конец октября - 25,04
Думается, что во второй половине октября подрастем совсем немного, ожидания быстрого роста пока не оправданы
Напомню, голосуем сегодня до конца дня
Еще не голосовали Alex2007, Mayag, AlexTk, ну и конечно приглашаются новые участники
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Оставлю 25.4
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:57
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
25.22 на конец октября.
П.С. А вообще фиг его знает.
Хотелки хотелками. Но по мб графику сильный нисходящий тренд в общем-то еще не сломлен. Поэтому могут развернуться и дожимать дальше. Как там говорил Богдан, - "поработаем до нового года и всё"
Додано: Суб 19 жов, 2019 11:57
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
позорный какой-то рост.
даже на выходных не сподобились хотя-бы сравняться с межбанковскими значениями.
Был бы истинный рост, то на чр уже зафиксировались бы выше 25 прием (не меньше), а продажа = все 25.3.
напоминает мне ситуацию апреля сего года (см график миняйла/минфина) - боковичок, чуть вверх - все красиво, а потом облом....
Вот и думай: либо слить немного и одновременно купить валерьянку, либо дальше сидеть как баран и смотреть на (вполне возможный) укрепляж....
Додано: Суб 19 жов, 2019 13:27
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
И валюту некуда пристроить под нормальный процент....
Помню пару недель назад звонят мне из Пумбы. Предлагают специальные повышенные ставки по депозитам в гривне. Говорю, мне гривна не интересна, по баксу сколько. Она - мне говорит: ставка выше аж на 0.25% вроде, а именно 2 с чем-то, даже не помню точно, но около того. За такие неприличные предложения послал их куда подальше (сдержался, правда, цензурно ) и сказал что если еще будут понижать - вообще все вынесу.
Короче, на всякий случай, готовлюсь морально к дальнейшему медвежьему шабашу и продолжению процесса выжимания у пипла валюты по-дешевке. Особенно у тех, кто брали 27-28 и сейчас просто вынуждены будут сдавать так дешево, а таких абсолютное большинство. Вот такая схема сейчас в работе (больно она понравилась керманычам)
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