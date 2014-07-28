Alex2007 написав:И валюту некуда пристроить под нормальный процент....
Помню пару недель назад звонят мне из Пумбы. Предлагают специальные повышенные ставки по депозитам в гривне. Говорю, мне гривна не интересна, по баксу сколько. Она - мне говорит: ставка выше аж на 0.25% вроде, а именно 2 с чем-то, даже не помню точно, но около того. За такие неприличные предложения послал их куда подальше (сдержался, правда, цензурно ) и сказал что если еще будут понижать - вообще все вынесу.
Короче, на всякий случай, готовлюсь морально к дальнейшему медвежьему шабашу и продолжению процесса выжимания у пипла валюты по-дешевке. Особенно у тех, кто брали 27-28 и сейчас просто вынуждены будут сдавать так дешево, а таких абсолютное большинство. Вот такая схема сейчас в работе (больно она понравилась керманычам)
Приветствую!
Нынешнее время как-то не даёт возможности экстразаработков - когда зимой сдал по 28, забросил на депо и на выходе % плюс разница на курсе)))
Купил по 24,5, сейчас могу сдать по 24,90 - так и на гривневых депо за это время (месяц) заработок тот же получился!
Конечно, если как zzzzz сумеешь за несколько дней купить-продать и 3% заработать на курсе, то это супер! Но у меня так не получается! Поэтому всё покупал, чуток в гривнах на депо лежит под хорошие ставки, остальную гривну - на гривневые траты оставляю (зимой поступлений мало)! Из валютных депо меньше 4,5% не рассматриваю и если будет меньше, то не понесу!