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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1593159415951596
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:44

  Alex2007 написав:И валюту некуда пристроить под нормальный процент....

Помню пару недель назад звонят мне из Пумбы. Предлагают специальные повышенные ставки по депозитам в гривне. Говорю, мне гривна не интересна, по баксу сколько. Она - мне говорит: ставка выше аж на 0.25% вроде, а именно 2 с чем-то, даже не помню точно, но около того. :x За такие неприличные предложения послал их куда подальше (сдержался, правда, цензурно :D ) и сказал что если еще будут понижать - вообще все вынесу.

Короче, на всякий случай, готовлюсь морально к дальнейшему медвежьему шабашу и продолжению процесса выжимания у пипла валюты по-дешевке. Особенно у тех, кто брали 27-28 и сейчас просто вынуждены будут сдавать так дешево, а таких абсолютное большинство. Вот такая схема сейчас в работе (больно она понравилась керманычам)
:o

Приветствую!
Нынешнее время как-то не даёт возможности экстразаработков - когда зимой сдал по 28, забросил на депо и на выходе % плюс разница на курсе)))
Купил по 24,5, сейчас могу сдать по 24,90 - так и на гривневых депо за это время (месяц) заработок тот же получился!
Конечно, если как zzzzz сумеешь за несколько дней купить-продать и 3% заработать на курсе, то это супер! Но у меня так не получается! Поэтому всё покупал, чуток в гривнах на депо лежит под хорошие ставки, остальную гривну - на гривневые траты оставляю (зимой поступлений мало)! Из валютных депо меньше 4,5% не рассматриваю и если будет меньше, то не понесу!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Alex2007 написав:И валюту некуда пристроить под нормальный процент....
конкорд 3% в долларах и евро на текущем счету (карта энджой) в любой момент когда нужно вышли в гривну
  SAndriy1 написав:Конечно, если как zzzzz сумеешь за несколько дней купить-продать и 3% заработать на курсе, то это супер!

даже zzzzz не знает сможет ли он после откупиться с проффитом.
  SAndriy1 написав:Купил по 24,5, сейчас могу сдать по 24,90 - так и на гривневых депо за это время (месяц) заработок тот же получился!

классическая схема загона в гривну, делают валюту "неинтересным" активом мотивируя нетерпеливых сливаться и уходить на гривнодепо.
vitaliian
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